La Mesa del Congreso aplaza la moción de confianza pedida por Junts

La Mesa del Congreso de los Diputados tenía que pronunciarse, si admitía o no a trámite una proposición de ley de Junts, en la que instaba al presidente del Gobierno a someterse a ella. Han decidido aplazar su posición en vez de tumbarla por completo.

El partido de Puigdemont decidió presentar esta iniciativa al considerar al presidente del Gobierno una persona que según Carles Puigdemont "no es de fiar". Además apuntó que la confianza entre ellos "se había roto". Algo que lo achacan a los incumplimientos y los escasos avances entre ellos y el Gobierno.

Aunque la potestad de someterse o no a la cuestión de confianza la tiene únicamente Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Con esto Junts quiere abrir de nuevo el debate sobre la confianza que los diferentes grupos le mostraron en septiembre del 2023, y así comprobar si siguen apoyando al Gobierno o por lo contrario han dejado de hacerlo.

Tal y como indica la agencia EFE, la cuestión de confianza es un instrumento político del que dispone el presidente del Gobierno para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política.

Ahora, la Mesa del Congreso ha optado por aplazarla, pero en el caso que llegue el momento y Sánchez decidiera seguir adelante, y tras la votación no obtuviera mayoría, ocurriría lo mismo que si hubiera dimitido. Y por lo tanto se iniciaría de nuevo el proceso para investir un nuevo presidente del Gobierno. Con lo que ello conlleva… consultas del rey Felipe VI, y por lo tanto un nuevo debate de investidura.

No se debatiría hasta febrero

Dada la trascendencia de la decisión, puesto que sentaría doctrina, y el hecho de que, aunque se le diera trámite no podría debatirse en el Pleno como pronto hasta avanzado febrero, los dos partidos que integran el gobierno de coalición, han optado por posponer su decisión. Así las cosas, la previsión es que la Mesa no decida al respecto hasta después del paréntesis navideño, es decir en enero, y, en todo caso, el órgano de gobierno de la Cámara no ha solicitado más documentación a los letrados

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com