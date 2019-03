Mas: "No es posible que España cumpla con el déficit si no es engañando"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, advirtió hoy tras entrevistarse con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que no es posible que España cumpla este año el objetivo del déficit del 4,4%, rebajándolo desde más del 8%. "No es posible, atenta contra el sentido común y si se le obliga a España, España no va a cumplir" advirtió.



Mas reconoció que es evidente que Rajoy está planteando este tema en Europa, es decir dilatar los plazos, aunque no tiene respuesta y no sabe si la tendrá a corto plazo. Insistió en que no es realista pasar en un solo año de más de un 8 por ciento de déficit a cumplir el objetivo del 4,4 por ciento.



Añadió que es mucho más serio, como ha ocurrido en Cataluña, decir que en un único año no se puede hacer. A su juicio, lo contrario significa "destrozarlo todo" y la gente no se merece esto, subrayando que una cosa es que entiendan la austeridad y otra "destrozar el Estado del Bienestar, que no se le puede pedir a nadie"

Apoyo en las grandes reformas

El presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, ha garantizado hoy al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, su disposición a colaborar "bien y a fondo" en las próximas reformas, como la laboral, y le ha pedido que facilite a las autonomía acceder al crédito a un coste razonable, ya que forman parte del Estado.

Mas ha mantenido hoy su primera reunión con Rajoy en el Palacio de la Moncloa y, en rueda de prensa tras concluir la entrevista, ha destacado los puntos de coincidencia entre dos gobiernos que, tras recibir una "herencia mala", consideran que las reformas y las políticas de austeridad para reducir el déficit público son "imprescindibles".

No han hablado de la posibilidad de suscribir un pacto estable para la legislatura y Mas ha descrito su ofrecimiento de colaboración como "una inversión a plazo", ya que, aunque ahora la "urgencia" está en las reformas, Cataluña quiere que el Estado le pague las deudas pendientes, avanzar en el autogobierno y plantear su pacto fiscal.