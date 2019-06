Más Madrid tendrá dos portavocías: una orgánica, para Higueras, y otra mediática, para Maestre

El grupo municipal de Más Madrid tendrá dos portavocías, una orgánica y otra mediática y de relaciones con el exterior. La primera será para la concejal de Más Madrid y exprimera teniente de Alcalde de la capital, Marta Higueras, y la segunda corresponderá a su compañera en la plataforma, Rita Maestre.

La decisión, adoptada por unanimidad, pasa por contar con una dirección colectiva de cinco personas y con dos portavocías, una orgánica que ocupará Marta Higueras y otra mediática y de relaciones con el exterior, que ostentará Rita Maestre.

Higueras se había postulado como sucesora de la exalcaldesa Manuela Carmena, quien ha presentado hace escasas horas su renuncia al acta. "Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen", ha advertido Higueras en Twitter, una vía no muy habitual empleada por la edil. Higueras subraya que cree "en un proyecto", Más Madrid, y "en la defensa de los derechos de los ciudadanos". "Por eso estoy en política", termina.

Inés Sabanés se encargará de la secretaría general del grupo y habrá dos vocalías rotatorias que asumirán concejales. Por orden de lista creciente y decreciente, durante los próximos seis meses, serán Pablo Soto y Carolina Pulido, la número 20 de la lista que sustituye a Carmena.