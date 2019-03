Más de cien directores de centros de salud madrileños firman su renuncia

Un total de 120 centros de Atención Primaria, el 44% de los 270 centros de la Comunidad, ya han publicado la carta de renuncia a sus funciones en protesta por la externalización de 27 centros de salud que incluye el Plan de Sostenibilidad de la Consejería de Sanidad.

Así lo ha detallado uno de los portavoces de la Plataforma de Centros de Salud, que impulsa esta iniciativa de presión ante los planes del Gobierno regional, Alejandro Tejedor, que también es integrante del equipo director del centro de salud de las Ciudades, en Getafe.

Tejedor ha explicado que esta campaña para lograr adhesiones no concluye "ni mucho menos hoy" y que se seguirán abiertos a recibir nuevas adhesiones para la dimisión en bloque.

"Esto no va a parar hasta que se retire el plan de sostenibilidad. No hay marcha atrás", ha relatado Tejedor para explicar que los equipos de los centros de salud que no han acudido a la Asamblea, celebrada en el Colegio de Médicos, están reflexionando de manera colectiva en cada caso para determinar si se suman a esta iniciativa.

Una vez que obtengan las firmas o renuncias que consideren suficientes, dado que aspiran a obtener el mayor número de dimisiones en los centros de salud, se hará entrega de la carta de renuncia en la Consejería de Sanidad.

El portavoz de esta plataforma ha manifestado que esta medida se ha tomado por "compromiso ético con los pacientes y con la calidad asistencial", a la vez que ha detallado que "existen algunos casos de renuncia de personas que llevan más de 15 años de servicio en estos puestos".

Pese a que la renuncia no se hace efectiva, según la carta, hasta el momento de la publicación del pliego de condiciones del concurso dirigido a externalizar 27 centros de salud, plazo adoptado "por responsabilidad", sí ha admitido que el funcionamiento de estas instalaciones podría haberse afectado por la renuncia del equipos directivo.

Por su parte, el también portavoz de la plataforma, Santiago Cubero, ha censurado la actitud que, a su juicio, ha mantenido el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, que en su opinión "ha insultado y ha llamado mentirosos" a los profesionales con sus declaraciones a la hora de valorar las manifestaciones contra su plan y las alternativas que se han presentado por parte de los profesionales sanitarios.

En el texto de la carta, que han rubricado ya los 120 equipos directivos, se manifiesta el "rotundo y unánime" rechazo "a un plan que no supone ninguna ventaja para la sanidad pública". "Atenta directamente contra la equidad de la atención sanitaria y contra los derechos de usuarios y profesionales, vulnera la ley de libre elección y favorece los intereses económicos sobre los criterios de buena práctica clínica", ahonda la misiva dirigida al Consejero.

"Una vez aprobado el citado Plan de Sostenibilidad y ante la inminencia de la privatización de la gestión de un elevado numero de centros de salud deseo transmitirle mi deseo de no participar en actividad organizativa alguna que suponga una afectación de dicho plan. Por tanto, le presento mi dimisión como responsable a partir del mismo día de la publicación de los pliegos para externalizar la gestión de cualquier centro de salud."

La misiva concluye con la siguiente manifestación: "Mantengo intacto mi compromiso profesional con los pacientes y usuarios del centro de salud y confío que sean ustedes capaces de tomar por si mismos las medidas necesarias para mantener la calidad asistencial, docente y científica que con tanta satisfacción de nuestros conciudadanos hemos venido desarrollando durante años.