Mas acusa al Gobierno de tener 'miedo' a la democracia por oponerse a las consultas

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha acusado este miércoles al Gobierno de tener "miedo" de la democracia por su oposición a la ley de consultas que tramita el Parlamento catalán y la posibilidad de que puedan preguntar por el pacto fiscal.



En declaraciones en una visita oficial a Bruselas, ha asegurado que desconoce qué hará el Ejecutivo central, pero "que la gente pueda opinar y pueda ir a votar no debería dar miedo a nadie".



"Eso podría dar miedo en otras épocas, a otras personas, pero en pleno siglo XXI, que en alguna ocasión un gobierno perfectamente legítimo como es el de Cataluña, con un parlamento perfectamente legítimo como es el catalán, pueda consultar a la ciudadanía sobre temas de interés, que en democracia es una cosa que tiene un gran valor ¿A quién le da miedo? ¿A quién le molesta?", ha preguntado.



A su juicio, hay que ser respetuosos con los mecanismos de la democracia dado que si en las elecciones la gente puede manifestarse en forma de votos también debería poder pronunciarse de vez en cuando sobre temas concretos de importancia capital, "y eso es lo que el Govern no quiere dejar de poder hacer".



Ha defendido así la legalidad de la ley de consultas al recordar que no son referendos y que sus resultados no serán vinculantes, porque sino tendrían que pedir una autorización específica al Gobierno central para organizarlas.