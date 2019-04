Maroto: "La URJC no encuentra los trabajos de ningún alumno de esa época porque los tiran cuando pasan 5 o 6 años"

El dirigente del PP Javier Maroto ha subrayado que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no tiene por qué guardar los trabajos de sus alumnos más de cinco años porque así lo marcan sus estatutos, y ha lamentado el daño que se pretende hacer al nuevo líder de su partido, Pablo Casado, por este asunto.

En declaraciones ante la sede del partido, Maroto ha respondido así a las preguntas sobre este caso, después de que el lunes se conociera que la URJC de Madrid ha informado a la jueza del denominado caso Máster que no encuentra los únicos cuatro trabajos que presentó Casado para aprobar su título de posgrado.

Según el dirigente vasco, que forma parte del equipo de Casado, se está "convirtiendo una obviedad en maledicencia", y lo están haciendo los demás partidos para tratar de debilitar al nuevo líder popular.

Así, ha señalado que al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le tiene que "costar mucho" dar lecciones de lo que pasa en las universidades, y al presidente de Ciudadanos le debe de preocupar que Casado y la ilusión que transmite esté siendo un "revulsivo" para votantes de la formación naranja que van a volver a confiar en el PP.

También cree que el PSOE de Pedro Sánchez está "nervioso" porque "el PP vuelve" y ahora tiene un "posicionamiento ideológico de frente" para hacer oposición a los socialistas y evitar que "las cosas pasen sin que nadie se entere".

Javier Maroto ha mostrado documentos de la URJC que muestran que, según esta institución, los exámenes y trabajos se guardan hasta la finalización del curso y, según decreto de 2007, para el seguimiento de acreditación de títulos se conserva la documentación en el archivo universitario por un periodo máximo de cinco años.

También ha recordado que la Universidad Complutense advirtió ayer, tras finalizar su investigación, de que no ha habido "ninguna irregularidad" en la licenciatura de Derecho de Casado, y se ha preguntado por qué nadie ha "pedido perdón". "No se puede seguir jugando sucio con la vida personal cuando se sabe a ciencia cierta que lo que se dice no es verdad", ha añadido.