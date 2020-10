Mariano Rajoy: "No me ha llegado la multa"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha afirmado que no le ha llegado ninguna multa después de que la Delegación de Gobierno de Madrid acordara el pasado mes de abril tramitar una propuesta de sanción por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma para hacer deporte. "No me ha llegado la multa. Intento cumplir la ley. Esto siempre me lo tomo en serio. Eso le corresponde a la administración competente de la que no formo parte. No me ha llegado ninguna multa", ha afirmado Rajoy durante su intervención en el II Foro La Toja que se celebra en la isla pontevedresa.

Bicicleta estática

Rajoy ha revelado que se compró una bicicleta estática durante el confinamiento al no poder hacer deporte en la calle. La Delegación del Gobierno comunicó el 30 de abril que había tramitado la propuesta de multa enviada por la Policía Nacional por saltarse la normativa al salir de casa a practicar deporte unos días antes y que iba a estudiarse este caso con "el mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano". La Policía verificó el incumplimiento del confinamiento a partir de un vídeo en el que se veía a Rajoy en las inmediaciones de su casa con ropa deportiva. La Delegación de Gobierno era la encargada de incoar el expediente y de decidir si ese acto esa sancionable conforme al informe policial, lo que podía traducirse en una multa entre los 601 y los 1.500 euros. Rajoy ha asegurado que está "bien" de salud, aunque ha subrayado que algunos amigos suyos han fallecido debido a la covid-19. "Estamos viviendo una situación de incertidumbre, que es lo peor de todo. Es una etapa difícil. Primero fue una situación de sorpresa, de ignorancia, de muchas dudas. Luego, vino una etapa de mucha preocupación y ahora estamos en la incertidumbre de cuándo va a acabar", ha reflexionado el expresidente de PP.