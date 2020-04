¿A qué sanción se podría enfrentar el expresidente Mariano Rajoy por incumplir el confinamiento por coronavirus?

Este martes salieron a la luz unas imágenes del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dando paseos por las calles cercanas a su vivienda durante el estado de alarma por coronavirus incumpliendo el confinamiento, según ha tenido acceso en primicia laSexta.

Desde el 15 de marzo el Gobierno decretó que los ciudadanos solo pueden salir de casa para la hacer la compra de productos esenciales y para trabajar.

El ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska, confirmaba que una comparecencia que se habíapor saltarse el confinamiento.

La Policía Nacional es quien tiene la competencia para investigar los hechos donde preguntarán a vecinos de la zona y testigos que puedan identificar al expresidente en el lugar de los hechos. No obstante, no son ellos los que deciden poner o no la multa y la cuantía. Tras reunir las pesquisas, los agentes deben elaborar un atestado que luego darán a la autoridad competente.

Sobre la sanción si se quebranta el confinamiento se suele aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana que castila la desobediencia a la autoridad. Se trataría de una infracción económica de. Todo depende de la gravedad de la sanción.