Mariano Rajoy, en la comparecencia sobre el caso Gürtel: "Contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso para responder por qué, a juicio de varios de los partidos de la oposición, se niega a asumir responsabilidades políticas por el caso Gürtel y la financiación del partido a través de una caja B.

El presidente del Gobierno, que ha empezado su comparecencia refiriéndose a los atentados de Cataluña de hace dos semanas, ha explicado que ha protagonizado 52 intervenciones relacionadas con el "asunto" en la Cámara, además de otras explicaciones del Gobierno en diferentes formatos, y ha recordado que se sometió a una moción de censura hace poco tiempo. De este modo, ha justificado que él siempre da explicaciones.

"Tienen derecho a pedir mi comparecencia, pero ya he informado sobre lo mismo y no hay ninguna razón sobrevenida y no se entiende la necesidad de celebrar esta sesión con carácter de urgencia", ha señalado Mariano Rajoy.

"Debo pensar que lo hacemos con tanto acierto que no ofrecemos motivos para sus críticas", ha continuado el compareciente sobre la acción de su Ejecutivo porque, en su opinión, los partidos de la oposición se empeñan en que dé explicaciones sobre acciones de su partido de hace hasta 20 años y no del Gobierno actual.

"Es mi obligación gobernar y no voy a abdicar de ella"

En cuanto a las exigencias de la oposición, Rajoy considera que "el concepto responsabilidad política que ellos reclaman nada tiene que ver con lo que dice nuestro texto constitucional". En este sentido, ha recordado que la Cámara le ha otorgado su confianza en dos ocasiones y no se la ha retirado durante la moción de censura, por lo que su "obligación es gobernar" y no va a abdicar de ella. Además, ha reiterado la importancia de la unidad del país y de mantener la recuperación económica.

"Contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches", ha subrayado el mandatario entrando más en detalle sobre el tema del día, que ha hecho un repaso sobre las medidas aprobadas por su Gobierno en materia anticorrupción, así como las reformas del código penal y el sistema judicial. Por ejemplo, ha nombrado la ampliación del tiempo para que un delito de esta índole prescriba y el aumento de un 40% de la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción desde 2014.

"Yo creo en la política y en la nobleza de la vocación individual de trabajar por el progreso colectivo y como no estoy enfermo de sectarismo les incluyo a ustedes en esa consideración general", se ha dirigido el presidente hacia el resto de partidos políticos. Al igual que el inicio de su intervención, ha cerrado su discurso haciendo referencia a la importancia de la lucha contra el terrorismo y la tarea de continuar con el crecimiento económico.

Ácida réplica de Mariano Rajoy

Tras las intervenciones del resto de grupos parlamentarios, el presidente ha hablado en su turno de réplica en un tono irónico y muy ácido. "A mí si hay un partido político que se ha financiado con dinero de Venezuela y de Irán me importa y me gustaría que hubiera una comisión de investigación sobre ello", ha señalado en clara alusión a Podemos, y también se ha dirigido a Margarita Robles, que acudió como testigo al juicio de Lasa y Zabala. "¿Cuándo liquidamos la presunción de inocencia definitivamente?", se ha preguntado el presidente, que ha señalado que ya no se puede ni ser testigo en un tribunal.

"La falta de equidad es uno de los peores lastres para luchar contra la corrupción", ha criticado, mencionando 'la ley del embudo', dirigiéndose a Robles nombrándola como "la portavoz de su partido si es que tiene partido". Por ello, ha propuesto que se llegue a un acuerdo sobre las "reglas del juego y reformas" para que se apliquen los mismos criterios para todos, como cuando se debe abandonar un cargo público en caso de estar envuelto en un caso judicial.

"¿Cuándo liquidamos la presunción de inocencia definitivamente?"

Del mismo modo, ha criticado que se diga que no hay que politizar la justicia cuando otros políticos hacen juicios sobre por dónde entró a la Audiencia Nacional cuando fue desde el tribunal desde donde le dijeron por dónde debía entrar y dónde debía sentarse. "Cuando los tribunales están investigando no es necesario abrir investigaciones parlamentarias, fin de la cita", ha reiterado el presidente del Gobierno, en el mismo sentido de la politización de los casos judiciales.

Con todo ello, en opinión del presidente, las opciones ahora son construir o poner zancadillas y él trabajará con los partidos políticos que quieran apostar por lo primero a pesar de que haya gente en la que "su hábitat natural son las desgracias de los demás" porque han nacido en ese contexto. Así, se ha despedido del pleno con un mensaje positivo y optimista para seguir creciendo en el futuro tendiendo la mano a aquellos políticos que le quieran apoyar.

Las peticiones de comparecencia fueron presentadas por PSOE y Unidos Podemos-En Comú Podem-Em Marea, y el Grupo Mixto y ERC, y fueron aprobadas en la Diputación Permanente de la semana pasada, tras contar con la abstención de Ciudadanos y UPN y sólo los votos en contra de los diputados del PP.