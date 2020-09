Martínez Almeida cree que García Page debería disculparse por calificar a Madrid de "bomba radiactiva vírica"

Martínez Almeida, en declaraciones a Antena 3 Noticias en el programa Espejo Público, ha valorado las palabras pronunciadas ayer por el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page. Page consideraba que Madrid, por su situación epidemiológica, suponía una "bomba radiactiva vírica".

Estas palabras se pronunciaban tras adoptarse nuevas medias restrictivas que han adoptado en Castilla La Mancha y también en Castilla y León para frenar la expansión del coronavirus.

Martínez Almeida con afirma que "hablar más alto y más fuerte no exime a cada uno de nosotros, que tenemos responsabilidades institucionales, de las responsabilidades que nos corresponde asumir, y más en momentos como éstos". Por tanto, Almeida considera que decir "que hay una bomba vírica, que ha sido culpa de Madrid y que está afectando a Castilla La Mancha, no ayuda a resolver los problemas que tiene esa comunidad ante el coronavirus y, por supuesto, solo genera una suerte de conflicto y de enfrentamiento entre territorios que en estos momentos a nadie nos está ayudando", opina.

Considero que García Page "ha estado desafortunado"

En relación a la expresión utilizada por García Page, "son profundamente desafortunadas estas declaraciones que no van, desde luego en el buen camino y los que estamos en las instituciones no podemos buscar siempre la culpa a los demás". En opinión de Martínez Almeida, "lo mejor que puede hacer García Page es intentar asumir que no ha estado afortunado e incluso asumir disculpas por las palabras pronunciadas".

Martínez Almeida cree que hay que tener en cuenta las circunstancias de cada territorio, tiene en cuenta las condiciones de concentración de población en la capital de Madrid y cree que las medidas "no deben ser exactamente iguales".

"En Madrid se están endureciendo algunas medidas, como se adoptó el cierre del ocio de Madrid", insiste Martínez Almeida, para frenar un alza en los contagios que se deben controlar cuanto antes.