El mapa de pactos en España: así es el intercambio de fichas entre los partidos

Hace casi una semana desde que los ciudadanos dieron a los partidos las cartas con las que podrán disputar la partida de pactos que acaba de comenzar en la política española.

Por el momento todos los partidos han lanzado órdagos aunque alguno podría ir de farol pues una cosa son las líneas rojas que se trazan ante las cámaras y durante la campaña electoral y otra bien distinta son las conversaciones que mantienen desde la discreción.

Los ayuntamientos, gobiernos regionales y el de España están ahora mismo en el aire a la espera de que los políticos lleguen a acuerdos, pues el hecho de haber ganado las elecciones no garantiza la posibilidad de gobernar.

Es el caso de Navarra Suma, que a pesar de la victoria probablemente no podrá gobernar y sí lo hará la coalición de PP y Ciudadanos. La candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "la única opción que tiene el candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, de ser presidente es conseguir el apoyo de Bildu". En este sentido, ha reiterado que "el PSN-PSOE con Bildu no acordará nada ni para la conformación del Gobierno de Navarra ni para los ayuntamientos".

La socialista ha asegurado en un comunicado que "Esparza no ha entendido nada de lo que han votado los navarros y navarras, que en su gran mayoría han apostado por un gobierno de progreso, que respete la pluralidad pero sobre todo que se sustente en un proyecto de futuro para la prosperidad de nuestra tierra y no en el viejo y desilusionante discurso del miedo y en las mentiras".

Mientras, desde Ciudadanos insisten en que no quieren saber nada de Vox de cara a su política de pactos. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, afirmaba que su partido no tiene problema en "informar" a Vox de los acuerdos que alcance con el PP para gobernar comunidades autónomas y municipios, pero no contempla negociar con el partido de Santiago Abascal ni compartir gobiernos con él.

Villegas subrayaba que el socio "preferente" de Ciudadanos en las negociaciones posteriores a las elecciones municipales y autonómicas será el PP "en la mayoría de sitios".

En cambio, con el PSOE "es muy difícil pactar", ha añadido, criticando a los socialistas por su decisión de iniciar conversaciones con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra para intentar formar Gobierno en Navarra, donde pueden pactar tanto con estas formaciones como con la coalición Navarra Suma, compuesta por Unión del Pueblo Navarro, el PP y Ciudadanos.

Esta postura de Ciudadanos es determinante en lugares como Madrid, donde Vox tiene la llave para un gobierno de derechas tanto en la Comunidad como en la Alcaldía de la capital.

Mientras, desde el PP confían en llegar a acuerdos con ambos partidos, cuyo consenso es básico para alzarse con el bastón de mando de feudos como el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid. Por eso, desde 'Génova' apelan a la "madurez" de Ciudadanos y Vox para sentarse a hablar y poder llegar a acuerdos.

Sin embargo, Ciudadanos rechaza compartir gobierno con Vox y alcanzar acuerdos programáticos. Para el partido naranja, el modelo de seguir es la 'vía andaluza' que permitió a Juanma Moreno llegar a la presidencia de la Junta con el apoyo de Vox en la investidura, pero sin entrar en el Gobierno.

Por el momento, el partido de Albert Rivera solo haría una excepción en Barcelona para impedir que los independentistas lleguen a la Alcaldía de la Ciudad Condal. Allí, el candidato de Ciudadanos, Manuel Valls, ha ofrecido sus votos para permitir un gobierno entre el partido de Ada Colau y el PSC con el objetivo de que Barcelona "tenga un alcalde independentistas".

Por su parte, el candidato del PSC, Jaume Collboni, quiere reunirse con Ada Colau la próxima semana para. El alcaldable del PSC por Barcelona ha asegurado que sólo negociará con los Comunes un posible pacto de gobierno en la ciudad, con el fin de configurar un Ayuntamiento que esté al servicio de la ciudadanía y no del "conflicto", como plantean los independentistas. "Nosotros pensamos que este gobierno municipal ha de ser amplio, de izquierdas y progresista, y que no subordine la ciudad al conflicto.

Tenemos que poner el Ayuntamiento al servicio de la gente y de la economía, y no del conflicto político", ha afirmado Collboni en declaraciones a los periodistas en Sitges, donde ha asistido a la jornada de clausura de la Reunión del Círculo de Economía.

También te puede interesar...

Solo cuatro capitales de provincia tienen claro quién será su próximo alcalde

Detectan fallos en el recuento de las elecciones que podrían cambiar los resultados