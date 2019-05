PP y Cs pide a Manuel Cruz que rectifique unas palabras que resultaron ser un error de transcripción

Dirigentes de PP y Ciudadanos han censurado al presidente del Senado, Manuel Cruz, por unas declaraciones sobre una hipotética absolución en el juicio del 'procés' recogidas en una entrevista en el diario El País cuya transcripción errónea fue posteriormente rectificada por el diario.

La polémica se originó por una respuesta en la que el presidente del Senado afirmaba que la situación en Cataluña no cambiará hasta conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que en el caso de ser absolutoria "lo reconciliaría todo". Horas después el diario modificó la transcripción de estas palabras de Cruz y publicó un fragmento de vídeo con su respuesta original a la pregunta de si creía que la situación en Cataluña no cambiaría hasta que acabara el juicio y hubiera sentencia.

"Me parece lo más probable. Habría un escenario que podría reconsiderar esto, y es que la sentencia fuera absolutoria. Bueno, es una posibilidad, yo no voy a entrar en eso. Si no es así, parece claro que generará una respuesta en Cataluña porque los sectores independentistas reaccionarán", contesta Cruz en la transcripción correcta de la entrevista.

Las declaraciones publicadas inicialmente por el presidente del Senado motivaron las críticas de PP y Ciudadanos, e incluso llevaron a Vox a pedir su dimisión. El presidente del PP, Pablo Casado, las consideró "una vergüenza inadmisible en democracia", mientras que su homólogo en Ciudadanos, Albert Rivera, exigió a Cruz una rectificación y el respeto al trabajo de los servidores públicos". Desde Vox, el presidente del partido, Santiago Abascal, ha afirmado que el presidente del Senado "debería dimitir por sus inaceptables e ilegítimas presiones al Tribunal Supremo.