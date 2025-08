Los 6 pueblos de España que mantienen nombres relacionados con la dictadura de Franco

La Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en 2022 es clara. Especifica que los topónimos franquistas son contrarios a la memoria democrática, y que las administraciones públicas deben actuar, bajo sanción de hasta 10.000 euros en caso de no hacerlo.

Aún así, existen en España seis pueblos con nombre franquista y, por tanto, incumplen la ley. Se trata de Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

Estos topónimos incluyen referencias al dictador Franco o a políticos y militares de relevancia en los años anteriores a la guerra civil y el franquismo, como los generales Mola o Yagüe y Onésimo Redondo, fundador de las JONS.

Hasta hace unos días, se incluía en la lista Villafranco del Guadalhorce (Málaga), pero esta pedanía ha aprobado el cambio de nombre a 'Villa del Guadalhorce', por mayoría absoluta del ayuntamiento del que depende, Alhaurín el Grande, y con los votos en contra de Vox y PP.

Algunos vecinos del pueblo son contrarios al cambio de topónimo. Dicen que no se ha contado con ellos, ya que propusieron el nombre de 'Villafranca' y que no los escucharon. También alegan que el nombre se debe a una familia de apellido Franco que no tiene que ver con el dictador. E insisten en que siempre se sentirán 'villafranqueños'.

Reticencias en otras localidades

Pese a la obligación legal de retirar estas denominaciones, no hay perspectivas de cambio en esas seis localidades mencionadas, en la mayoría de los casos por falta de voluntad, ya que no se considera un tema prioritario para sus vecinos.

“Lo que les preocupa [a los vecinos] es que no llueve, no el nombre del pueblo”, manifestó a EFE en 2023 el alcalde de Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Andrés Antonio Arroyo (PP) señalando que el nombre "forma parte de la historia" del municipio.

El abogado Eduardo Ranz, en declaraciones a EFE, asegura que “la gran asignatura pendiente del Gobierno es la retirada de simbología franquista. La ley de memoria establece plazos y sanciones. Apliquémosla y cumplámosla", ha pedido.

Ranz lamenta que ninguno de estos pueblos haya sido multado por saltarse la ley.

