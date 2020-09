Manuel Castells, tercer ministro de Podemos que se une a las críticas al rey por decir que le hubiera gustado estar con los nuevos jueces

Tercer ministro del grupo de Unidas Podemos que señala al rey por la polémica de la ausencia en la entrega de los despachos a los nuevos jueces. El ministro de Universidades, Manuel Castells, considera "improcedente" la llamada del rey Felipe VI al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, después de que se le impidiera acudir al acto por una decisión del Gobierno. También cree que la presencia del jefe de Estado en Cataluña debe ser "prudente" según las circunstancias. Castells está relacionado con la parte catalana del grupo de Unidad Podemos, Catalunya en Comú. "La Casa Real hizo un acto imprudente de entrometerse en una situación de ese tipo", ha criticado Castells en una entrevista en TVE, porque en la Constitución el "soberano es el pueblo, no el Rey". "El Rey tiene que estar siempre sometido a las decisiones políticas", ha enfatizado. Preguntado por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a este respecto, primero en criticar al rey, ha aclarado que este "no debe dimitir" porque "tiene derecho a su opinión".

Desmarque el PSOE y reconocimiento del veto

Los socialistas se desmarcan de los ataques al rey del otro partido del Gobierno. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, insistió en el apoyo de los socialistas a todas las instituciones recogidas en la Constitución y, en especial, a la Jefatura del Estado: “El Rey tiene todo el apoyo del PSOE en todo momento”, afirmó. Aunque el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado a entender claramente que no era oportuna la presencia del rey por la coincidencia de fechas y acontecimientos (sentencia contra el presidente de la Generalitat) de especial sensibilidad para los independentistas.

Sin embargo, excargos del PSOE como Joaquín Leguina, César Antonio Molina y Nicolás Redondo, integrados en la plataforma ‘La España que reúne’, han firmado un manifiesto en el que denuncian la estrategia de "acoso y derribo" de Podemos al rey y piden a Pedro Sánchez que reconduzca la crisis y cese al ministro Alberto Garzón. También condenan "el respaldo" del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a su compañero de gabinete y el "amparo" de los demás miembros del Consejo de Ministros, "que con un silencio han puesto en cuestión la lealtad al rey que adoptaron al prometer sus cargos".

Complicidad de Sánchez

Precisamente, el presidente del PP, Pablo Casado, ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cómplice" y "cobarde" por no defender al rey y por "no desmentir" las críticas a la monarquía en redes sociales del ministro Alberto Garzón y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. En una entrevista en Onda Cero, Casado ha considerado que Sánchez demuestra una "absoluta complicidad" con esos ataques "ya que no los desmiente" pero también una "profunda cobardía" porque intenta que su propio electorado "no censure lo que está haciendo".

Ciudadanos pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia al considerar "indignante" que haya justificado la ausencia del rey en Barcelona para la entrega de despachos a los nuevos jueces. "Hasta aquí podríamos llegar. No vamos a permitir que este gobierno se ponga por encima de todas las estructuras del Estado", ha advertido la portavoz de Cs, Melisa Rodríguez.