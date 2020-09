El presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, reclama que el rey vuelva a estar en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha manifestado su "enorme pesar" por la ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces. Y ha añadido que no solo por romper la tradición, si no, sobre todo, porque su presencia "responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, que viene desde la Constitución de Cádiz en 1812. Para recordar que en la actual se mantiene que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Esto le hace pensar que no es un mero asunto protocolario. Lesmes quiere que el rey "pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces". No ha entrado en las razones, "sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado".

¡Viva el rey!

Al finalizar sus palabras, un miembro del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Ballestero, propuso un ¡Viva el rey! que fue respondido por los asistentes y rematado con aplausos.

Poco antes de que comenzara el acto, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, excusó su asistencia, que estaba confirmada, alegando problemas de agenda. Sí han asistido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y su antecesora, la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

Lesmes ha presidido en Barcelona la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, a la que no asiste el Rey pese a que fue invitado como todos los años, lo que ha motivado una gran polémica política y numerosas reacciones en contra en la misma judicatura. Fuentes del Poder Judicial han explicado que, de entrada, la Casa Real confirmó la asistencia de Felipe VI tras la invitación del CGPJ, y más tarde recibió una nueva comunicación informando de que finalmente no iba a acudir. Lesmes ha manifestado de forma oficial el malestar que en este órgano y en la carrera judicial en general ha ocasionado la exclusión del Rey del acto. Así lo acordó la Comisión Permanente de este órgano, donde, tras discutir sobre la posible redacción de un comunicado institucional sobre este asunto, se ha dispuesto finalmente que sea Lesmes el que exponga la posición durante su discurso oficial. Además, varios miembros del consejo publicaron una nota haciendo constar su rechazo a la ausencia del rey.

Primera vez que sucede

Es la primera vez desde que accedió al trono en junio de 2014 que Felipe VI no acude a la entrega de despachos a los nuevos jueces, que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Por segundo año consecutivo, este acto organizado por el órgano de gobierno de los jueces sufre cambios en su normal celebración, pues el año pasado, cuando sí acudió Felipe VI, el acto se celebró en Madrid en vez de Barcelona como es habitual, con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Lesmes visita Barcelona cuando se está a la espera de si el Supremo confirma la condena de un año y medio de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por presunta desobediencia.

La mayoría destinados a Cataluña

En el acto de entrega de despachos a la LXIX Promoción de jueces en la Escuela Judicial serán nombrados miembros de la Carrera Judicial 29 hombres y 33 mujeres. Cataluña es la comunidad a la que irán destinados muchos de los miembros de la promoción, pues contará con un total de 56 nuevos jueces.