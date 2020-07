El PP mantiene la confianza en Moix, mientras que PSOE y Podemos exigen su destitución o dimisión

La secretaria primera de la Mesa del Congreso, Alicia Sánchez-Camacho, ha afirmado que el PP mantiene la confianza en el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, y que "no hay que darle más vueltas a lo que no es", en referencia a la propiedad del fiscal de un 25% de una sociedad en Panamá. Moix aseguró anoche que no pensaba dimitir y que no veía ningún motivo para su cese tras publicarse que tiene, junto a sus tres hermanos, una sociedad en Panamá ya que, según él, la sociedad nunca tuvo actividad y fue heredada de sus padres.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Sánchez-Camacho ha sostenido que Moix ya ha dado las explicaciones oportunas, "que es lo que han pedido los grupos", y ha considerado que "eso está bien". A su juicio, "todo el mundo tiene y puede hacer lo que considere oportuno" pero, ha añadido, "de acuerdo a la ley".

"El señor Moix ha justificado que ha hecho las cosas legalmente y yo no creo que se le tenga que dar más vueltas a lo que no es", ha dicho. Sobre este mismo asunto también se ha manifestado el secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, que ha asegurado que su grupo parlamentario quiere que Moix "dé explicaciones en sede parlamentaria". Ciudadanos ha pedido la comparecencia del fiscal jefe de Anticorrupción para que explique, según Villegas, "el por qué y el cómo" para que así puedan valorar "no sólo la legalidad, sino también la ética y la estética de la situación".

El PSOE exige el cese inmediato de Moix

El PSOE ha exigido, por su parte, el cese inmediato de Moix porque no es ejemplar que un cargo como él encargado de perseguir la corrupción tenga una sociedad en un paraíso fiscal, herramienta a la que recurren los corruptos para ocultar su patrimonio. El portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos, ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación que Moix "no puede seguir ni un minuto más en su puesto", por lo que espera que el fiscal general del Estado, José Luis Maza, "actúe, que es quien puede, y lo haga de modo inmediato".

A juicio de Abalos, es un "sinsentido" que alguien que lucha contra la corrupción "y que tiene que ser ejemplar en esa lucha" tenga una sociedad en Panamá "sabiendo que los corruptos utilizan mucho el mecanismo de los paraísos fiscales". Esta circunstancia, más allá de su legalidad, "lo inhabilita" como fiscal jefe Anticorrupción, ha afirmado. Preguntado por el hecho de que el Gobierno aún no le haya retirado la confianza, Abalos ha remarcado que sobre el fiscal jefe Anticorrupción no puede pesar "ninguna duda ni sospecha" porque "la actitud ejemplarizante cuando se imparte justicia tiene que ser clarísima".

Abalos también se ha referido a la decisión de la Audiencia Nacional de obligar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a declarar en persona, y no por videoconferencia, como testigo en el juicio del caso Gürtel. Para el portavoz socialista, es "evidente" que Rajoy "quería rehuir la comparecencia ante la justicia" como le correspondería a un ciudadano normal, "que no tiene derecho" de recurrir "al plasma".

Podemos considera que Moix debería dimitir

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado que Moix debería dimitir si tiene "un poco de decencia" ya que, a su juicio, "cada día recibimos una prueba de que es el señor menos idóneo para estar en esa posición". Para Errejón, el mayor problema del fiscal Moix no es que haya "ocultado información", ni que haya "mentido sobre algunos particulares", sino que, en su opinión, "está puesto ahí para no dejar hacer su trabajo a los fiscales".

Las explicaciones de Moix "no bastan" para el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que ha manifestado que la justificación de esa propiedad por el fiscal es una "excusa" si se tiene en cuenta "que la sociedad se podía cerrar". "Cuando uno mantiene una sociedad abierta en Panamá es por alguna cosa", ha concluido Baldoví.