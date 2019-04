José Manuel Franco dice que comparte "muchas cosas" con Carmena pero eso no significa que pretenda que sea la candidata socialista

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha insistido en que comparte "muchas cosas" con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pero que eso no significa que pretenda que sea la candidata de los socialistas a la Alcaldía de la capital en las próximas elecciones de 2019.

"Tengo mucho respeto a Carmena pero que me guste y comparta muchísimas cosas no quiere decir que le haga un ofrecimiento formal. El que comparta muchas cosas con ella no quiere decir para nada que pretenda que sea nuestra cabeza de lista. Más rotundo no puedo ser", ha dicho a su llegada a la Asamblea.

Franco ha insistido en que esa conversación se tuvo en el marco de un encuentro informal, donde hablando de candidatos, él le dijo en un momento dado que ella sería una "buena candidata" y que ella sonrío.

Cree además que añadió la alcaldesa un comentario de que "era difícil" o "no es posible". Frente a esto, ha insistido en que el PSOE "presentará candidatos propios elegidos en primarias, por los militantes".

De hecho, ha subrayado que habrá una "candidatura muy potente" en la Alcaldía de Madrid y en los pueblos y que estarán encabezadas por personas del PSOE. "Tenemos magníficos candidatos, cientos de candidatos y alguno de ellos será finalmente el candidato a la Alcaldía".

A este respecto, ha vuelto a aclarar que no se puede hablar de "negociación" con Carmena porque no hubo "ofrecimiento formal".

"La negociación, en política y cuando creemos en la democracia como creemos todos y en las formas, se hacen después de las elecciones y en función del resultado", ha sostenido.