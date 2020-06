Franco, sobre Carmena: "Sería buena candidata pero no es un ofrecimiento formal porque los candidatos se deciden en primarias"

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha señalado este miércoles que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sería "buena" para cualquier candidatura a la Alcaldía de Madrid pero ha recalcado que no hubo ofrecimiento "formal" porque en su partido los aspirantes se deciden "en primarias".

"Yo creo que nadie discute que Manuela Carmena sería una buena candidata para cualquier candidatura a la Alcaldia de Madrid, pero eso no es ni muchísimo menos un ofrecimiento formal porque en mi partido los candidatos se deciden en primarias", ha sostenido en una comparecencia ante los medios de comunicación convocada con carácter urgente después de que conocerse que los socialistas habrían ofrecido a Carmena presentarse en 2019 bajo las siglas del PSOE.

En este sentido, el secretario general del PSOE-M ha insistido en que él no podría hacer un "ofrecimiento formal a nadie sin contar" con su formación y con lo que decidan las bases. "Esa es nuestra forma de actuar y esa forma la vamos a respetar", ha dicho.

Franco ha explicado que se produjo una conversación, a solas, en un desayuno en el despacho de la regidora donde hablaron de "muchas cosas" que tienen que ver con la política madrileña. En este punto, ha concretado que son "conversaciones" que ha tenido "con otras fuerzas políticas, lógicamente" dentro de sus competencias como secretario general. "Llevado por muchos motivos, entre ellos, porque tengo una admiración personal por Manuela Carmena, porque creo que es una persona con una valía importante, en un momento de la conversación yo le comento que sería una buena candidata simplemente, y ella no responde, responde con una sonrisa y ese es el ofrecimiento que yo hago a la señora Carmena", ha sostenido.

En este sentido, ha subrayado que no fue un "ofrecimiento formal" y que al no haber ofrecimiento, "tampoco hubo respuesta ni afirmativa ni negativa". "Sólo fue una sonrisa y ya pasamos a hablar de otros temas", ha aseverado. Así, el secretario general socialista ha incidido en que la conversación se produjo en un "tono coloquial", sin hablar de "nombres" porque, a su parecer, "no tiene sentido hablar de nombres en absoluto".

Franco acudió a esta reunión con la regidora porque había sido elegido secretario general y vio conveniente hablar con "todos los interlocutores políticos". Además, ha asegurado que sobre esta cuestión no ha mantenido "ninguna conversación" con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, porque considera que "no es necesario" comentarle una conversación que ha surgido en un desayuno", cuando "no se ha hecho un ofrecimiento formal".

Como ya hizo Franco el pasado mes de enero, ha afirmado que su formación tiene las puertas abiertas a incorporar a personas de credibilidad a sus listas, que "compartan" su proyecto. Pero ha remarcado que el partido socialista "tendrá su lista" y que irán con las siglas del PSOE, al tiempo que ha insistido en que no se plantean a Carmena como candidata porque se plantean "celebrar primarias y que los militantes decidan".