Luis Garicano: "Mande quien mande va a tener que aplicar medidas contundentes"

A partir del 20-N, ocurra lo que ocurra en las urnas, la situción en nuestro país atraviesa momentos difíciles ante la posibilidad de recesión en el último trimestre del año, "mande quien mande va a tener que aplicar medidas contundentes".

Incluso se puede asociar a acontecimientos ya vividos en Estados Unidos, "Roosvelt, que aplicó unas medidas muy rápidas, algunas inpopulares. Hay que cambiar estas tendencias negativas para dar un giro y demostrar que las cosas han cambiado."

La situación no está perdida del todo en España a pesar de la cruda realidad que están atravesando Grecia o Italia, "España no está muerta, es un enfermo grave, está en una situación difícil en muchas cuestiones y como todos los enfermos graves hay unos efectos secundarios que habrá que asumir."

El estado de inquietud afecta gravemente al devenir de los mercados mundiales, "lo importante es tratar de explicarle a la gente lo que está pasando, por donde podemos salir y nuestro argumento es positivo."

Pero hay cosas que diferencian a España del resto, Luis Garicano, al menos así lo entiende, "España tiene muchas cosas buenas; empresas, trabajadores, clima, situación geográfica, infraestructuras únicas en el mundo... que yo creo que nos pueden ayudar a salir adelante."

Concretando las medidas aplicables, se encuentran"tres problemas, en primer lugar el mercado laboral que no ha funcionado, el sistema financiero debe modificarse y el sistema de financiación autonómico".

La reforma laboral, según Garicano tiene dos elementos clave, "los convenios colectivos deben cambiar y la contratación que debe promover el contrato fijo". "Tenemos que eliminar la dualidad del mercado laboral, o temporal o fijo, es un error."

En cuanto a la reestructuración financiera, Luis Garicano cree que "tratar de rescatarlo todo es indebido". Los recursos del país son excasos, no se puede tener barra libre por lo tanto, no se puede rescatar todo."

Hay instituciones no sistémicas, "insolventes no se deben rescatar, como por ejemplo, la CAM, Caixa Galicia, Catalunya Caixa, no son viables y no debían haber sido rescatada. Por suerte, los grandes bancos son viables y muy sólidos, hay que asegurarlos."