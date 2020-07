Luena: “Es una decisión muy irresponsable, más propia de un antisistema"

Según el dirigente socialista, la pos tura de Rajoy es "como la del Perro del Hortelano, que ni come ni deja comer", y "es más propia de un trilero". Luena indica que el PSOE no sabe "si Rajoy ha renunciado, o no, o se trata de un aplazamiento. Es el puro estilo Rajoy, el de no actuar y dejar las cosas para más adelante".

"Le exigimos que explique de verdad que ha anunciado. Si renuncia o no a presidir el Gobierno", ha declarado Luena, cuyo secretario general, Pedro Sánchez, había abandonado la sede socialista antes del anuncio del jefe del ejecutivo.

El secretario de organización ha indicado que el PSOE "será responsable con las instituciones y con España, y respetando tiempos y procedimientos, estaremos siempre disponibles a lo que los españoles han votado".

"Es un tiempo de diálogo y pluralidad. Vamos a hablar con todos, también con el señor Rajoy, como ya ha hecho Pedro Sánchez. Que no se escude el señor Rajoy en que no hemos hablado con él", ha asegurado.

El secretario de Organización del PSOE también ha informado de que la dirección del partido estudiará en los próximos días si aplaza el Comité Federal programado el próximo día 30, en el que se iba a analizar el escenario político y a convocar el congreso del partido.

Luena, en rueda de prensa en la sede de Ferraz, ha señalado que el Comité Federal está convocado el día 30, aunque ha admitido que la decisión del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, de declinar por ahora someterse a la investidura podría alterar los planes previstos.