Los socialistas se preguntan si Pedro Sánchez irá al debate o si se reserva para volver a presentarse a liderar el PSOE

La última vez que se le vio en la sede del PSOE fue cuando dimitió como secretario general. Desde entonces ya van tres semanas sin noticias de Pedro Sánchez.

El exsecretario general mantiene el escaño, pero no ha estrenado aún su nuevo asiento. Se ha perdido los últimos plenos del Congreso, votaciones incluidas. También las reuniones del grupo socialista. Y no se dejó ver en el Comité Federal. Por lo que se sabe, tampoco nadie le citó, ni nadie de su equipo hizo balance de su etapa en el partido.

Una etapa que él se resiste a cerrar. Aunque de momento solo se comunica a través de twitter. Este domingo, tras confirmarse la abstención, publicó un mensaje llamando a la militancia a recuperar un PSOE alejado del Partido Popular, donde la militancia decida.

Para algunos este mensaje confirma que se presentará a las primarias del año que viene. Pero que el exsecretario general se refugie en las redes sociales en su partido no sienta nada bien. El extremeño Fernández Vara se pregunta qué pasaría si no existiera twitter. Y para el castellano-manchego García Page, algunos esperaban que defendiera en el comité el no a Rajoy.

A las dudas sobre los planes de Sánchez se suman otras especulaciones, con otros nombres. ¿Josep Borrell está planteándose volver? Él no lo descarta cuando se lo lo preguntan.

Pero lo primero que se verá es si Pedro Sánchez va al debate de investidura esta semana o continúa desaparecido. Y si va, qué vota.