Los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón le recuerdan que no puede hacer un congreso antes de que se resuelva el gobierno

Los presidentes de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, se han posicionado en contra de que el PSOE fije su próximo congreso en diciembre, para lo que habría que hacer unas primarias el 23 de octubre.

Han recordado al secretario general, Pedro Sánchez, de que sería incoherente e irresponsable desdecirse del compromiso que adquirieron los socialistas en abril para no celebrar ese cónclave hasta que haya gobierno. Creen que primero hay que resolver el bloqueo político en España, ya que no se entendería que los socialistas se dedicaran a discutir su liderazgo interno en medio de la crisis provocada por la falta de gobierno, no se puede “poner el sillón de Ferraz por delante de los intereses de los españoles”.

Tanto Page como Lambán mantienen el no al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. De hecho, Page ha defendido que tanto él como Lambán lo que defienden es la "reafirmación en los planteamientos políticos" que ha decidido ya el PSOE. Pero a la vez han hecho especial hincapié en que los socialistas no pueden buscar una alternativa que suponga depender de los independentistas, ni por activa ni por pasiva.