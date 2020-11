Antena 3 Noticias ha tenido acceso a los audios del careo entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que era su número 2, al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Ambos están siendo investigados por el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. En esa tensa conversación delante del juez, los dos se lanzan toda clase de reproches.

El ministro reprocha a Martínez que le haya llamado cabrón, hijo de puta o idiota integral. A lo que el exnúmero 2 responde: "Yo te digo que los epítetos fueron muy desafortunados".

Los mensajes

Martínez justifica haber aportado supuestos mensajes del ministro a través del móvil: "Yo que veo en la prensa que me acusan de cosas alucinantes, decido coger unos mensajes con el ministro y me voy a un notario. ¿Con una falsificación? Yo no tengo ni idea de cómo se falsifican mensajes y tú me dices que están falsificados". A lo que responde el ministro: "No, lo dice el perito, que están manipulados".

El exsecretario de Estado insiste: "O sea que yo que no estoy imputado falsifico unos mensajes y me voy a dos notarios. Supongo que eso será delito. Y si yo hubiera inventado mensajes para incriminar al ministro lo hubiera hecho con otras palabras, no sé, 'Paco, ya he concluido la Operación Kitchen', o alguna otra parida para que el ministro quedase implicado".

Sí añade que se arrepiente de haber dicho esas cosas en lo que tienen que ver de falta de respeto, pero "yo estaba muy dolido".

Tensión

Fernández Díaz, un poco alterado, le dice: "Estamos en este careo por ti, porque tú has hecho estas diligencias y dices que no tenían importancia y estamos ante un juez como investigados y yo estoy por esto. Y dices que no tenían ninguna importancia. Hombre, no las tendrán para ti".

El ministro mantiene que no se nada de la Operación Kitchen. Y sobre los fondos reservados su número dos concede que "tú tenías una información muy general de los fondos reservados, la misma que yo".