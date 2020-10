Declara el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz declara como imputado en la pieza Kitchen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, después de que quien fuese su número dos dijese que estaba al tanto de la operación, aunque la enmarcó dentro de la legalidad. El entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también imputado, contó al juez que el exministro conocía esta supuesta operación y que él mismo le pidió que comprobase si el chófer de Bárcenas, que actuó como confidente en Kitchen, era colaborador policial. Eso sí, Martínez aseguró que nunca interpretó que se hiciese nada ilegal y matizó que lo que realmente se pretendía era localizar la fortuna oculta de Bárcenas en el extranjero y a sus testaferros, al tiempo que negó que la operación se bautizase con el nombre de Kitchen.

Fondos reservados y mensajes de móvil

Sin embargo, lo que los investigadores sospechan es que esa supuesta operación parapolicial de espionaje a la familia de Bárcenas, pagada con fondos reservados, tendría como objetivo hacerse con documentos comprometedores para dirigentes del PP. Es más, el magistrado, que enmarca la operación entre el 11 de enero de 2013 y el 18 de noviembre de 2016, cree que desde el Ministerio del Interior se habría "coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad". Y ve "especialmente revelador" del presunto conocimiento de la excúpula del Ministerio, el pago con fondos reservados al entonces chófer de la familia Bárcenas. Para citar a Fernández Díaz, el juez tuvo en cuenta una serie de mensajes que supuestamente se cruzó con Martínez y que éste registró ante notario porque, dijo, le dolió que, tras su imputación, el exministro asegurase que no sabía nada del caso y se limitase a pedir respeto a su presunción de inocencia.

Martínez, no obstante, puntualizó ante el juez que no todos los mensajes eran del exministro, sino que éste le envió algunos que a su vez le fueron reenviados por otra persona. Fernández Díaz, por su parte, negó haberlos enviado o recibido en el recurso que interpuso en contra de su imputación y que fue rechazado por el juez. Admitió también que a veces se le trasladaba información, pero no de tema operativo, y que él se lo comunicaba al exministro, quien, sin embargo, tenía otras fuentes de información, aunque lo enmarcó dentro de la normalidad.