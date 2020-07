Lissavetzky: "La máxima responsable es Ana Botella por su pésima gestión"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha opinado hoy que las responsabilidades políticas por el Madrid Arena no deben quedar en la dimisión de Pedro Calvo, ya que la alcaldesa, Ana Botella, ha hecho una gestión "pésima" con "falta de transparencia" y "ocultación" de información. Lissavetzky se ha referido a la dimisión de Pedro Calvo de todos sus cargos: tercer teniente de alcalde, concejal delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, portavoz del PP en el Ayuntamiento y presidente de Madrid Espacios y Congresos.

Jaime Lissavetzky ha defendido la presunción de inocencia de Calvo desde el punto de vista penal, aunque no ha querido valorar su dimisión desde el punto de vista político puesto que "aún no se sabe si va a seguir siendo concejal". "Si hay una responsabilidad política, tendría que ser completa", ha opinado, antes de apuntar que el grupo socialista está también "insatisfecho" por el retraso "tremendo" en la creación de la comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre la tragedia del Madrid Arena o la falta de información que tiene la oposición sobre todo lo ocurrido.

Respecto a la comisión de investigación, ha asegurado que el PP ha "agotado el plazo" para su creación, algo que ha considerado "poco edificante", y también ha criticado que no acepte que la presida un concejal de la oposición. Y también se ha quejado de cómo ha llevado este caso Ana Botella, con una "pésima gestión", "falta de transparencia y de información" y "cerrazón" a la hora de buscar responsabilidades políticas. "Estamos en un barco que no tiene rumbo ni patrón", se ha lamentado, tras quejarse de que no se hayan aclarado las posibles responsabilidades en el área de Seguridad del Ayuntamiento -cuyo delgado es Antonio de Guindos- o las del expresidente de Madrid Espacios y Congresos y actual vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, por cómo se aprobaron las contrataciones del recinto.

Por todo ello, ha considerado que la asunción de responsabilidades "no debe quedar ahí", con la dimisión de Pedro Calvo, aunque para seguir profundizando en la petición de responsabilidades la oposición necesita "debates, documentos e información". "Hay que seguir hasta el final, la máxima responsable es Ana Botella por su pésima gestión", ha insistido, antes de subrayar que, en su opinión, cuando no se facilitan datos es porque se quiere ocultar algo.