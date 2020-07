Libertad con cargos para once detenidos en el 'asedio' al Congreso

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, María Esperanza Callazos Chamorro, ha dejado en libertad con cargos a los once arrestados mayores de edad durante la protesta convocada por la Plataforma ¡En Pie! para "asediar" el Congreso. También fueron detenidos otros cuatro menores de edad.

Los once detenidos mayores de edad llegaron a los juzgados de Plaza de Castilla prestaron declaración sucesivamente ante la magistrada Callazos, en funciones de guardia, este viernes por la tarde. Los cargos que se les imputarán en la mayoría de los casos serán los de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Cuando abandonaron las dependencias judiciales, sobre las once de la noche, una veintena de personas recibió a los arrestados con aplausos, vítores y muestras de afecto.

La mayoría de ellos, según ellos mismos explicaron, denunciaron el trato policial "violento" recibido durante su detención, aunque no así durante su estancia en la dependencias policiales de Moratalaz. Jesús Díaz Formoso, del Colegio de Abogados de A Coruña (ICACOR), ha anunciado que han reclamado la identificación e imputación de los policías que se excedieron en el empleo de la fuerza durante las detenciones, algo para lo que ha dicho contar con la colaboración del Ministerio Fiscal.

"Los detenidos han sido agredidos brutalmente. A uno de ellos le pegaron esposado y en la furgoneta. Sufrieron esta situación hasta que pasaron a custodia de la Brigada de Información, donde el trato fue correcto y es de agradecer", ha apostillado el letrado. Asimismo, el letrado ha anticipado que pedirán el archivo de la causa, también en el caso de los cuatro menores de edad, "y que se investigue lo que hay que investigar, a esas personas que causan el temor para impedir que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos fundamentales".

A su salida de las dependencias policiales, con aspecto emocionado y cansado, uno de los detenidos ha denunciado que la Policía les ha tratado "como terroristas" y ha defendido que él no había hecho nada malo. "Temí por mi vida en el momento de la detención porque vinieron cuatro policías que me confundieron con uno que estaba tirando piedras. Yo no tiré ninguna piedra. Y después me insultaron y me pisaron", ha lamentado.

Asimismo, otro compañero al que detuvieron en la zona del Paseo del Prado "unos agentes de paisano encapuchados" ha denunciado también la actitud de la Policía y ha calificado de "montaje" los arrestos. "No nos resistimos, nos pusieron contra la pared y fueron agentes de paisano encapuchados y con pasamontañas. Uno de mis compañero vio cómo jugaban a piedra, papel y tijera para elegir al que les pegaría el puñetazo. Y me acusan de pegarles un puñetazo, es un montaje", ha criticado.