Noticias de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 8 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

La victoria de Carlos Alcaraz, la comparecencia de Leire Díez en el Senado, o la de Pedro Sánchez para anunciar medidas sobre Israel, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 8 de septiembre.

La victoria de Carlos Alcaraz

El murciano Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. También fue su segundo 'Grand Slam' de 2025 tras conquistar Roland Garros hace tres meses y el sexto de su carrera.

Sinner y Alcaraz, protagonistas de la gran rivalidad generacional del momento, habían disputado cuatro finales este año, incluidas Roland Garros (Alcaraz) y Wimbledon (Sinner). La primera vez en la historia que dos tenistas jugaron las finales de tres de los cuatro 'grandes' del año.

Leire Díez en el Senado

Este lunes, la exmilitante del PSOE LeireDíez comparece en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado tras su imputación por los audios en los que supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y otras personas.

Comparecencia de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes a las 9:00 horas una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa en la que presentará un paquete de medidas "contra el genocidio en Gaza", según ha confirmado la Secretaría de Estado de Comunicación.

Leire Díez comparece en el Senado por los audios sobre la UCO en el entramado del caso Koldo

El Senado interroga este lunes a la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por los audios sobre la UCO

España

Imagen de archivo de Santos Cerdán

Santos Cerdán vuelve a pedir su excarcelación y que agentes de la UCO declaren como testigos

Noticias de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa

Comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar medidas contra Israel, streaming en directo

El Senado interroga este lunes a la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por los audios sobre la UCO
Caso Koldo

Leire Díez comparece en el Senado por los audios sobre la UCO en el entramado del caso Koldo

Pelea en la verbena de Moncada: el concejal del PSOE queda en el foco y la oposición pide su dimisión
PSOE

Pelea en la verbena de Moncada: el concejal del PSOE, en el ojo del huracán mientras la oposición pide su dimisión

Personal militar acude a ayudar tras el incendio del 22 de agosto de 2025 en San Vicente de Leira, Ourense, Galicia, España.
Gobierno alemán

Alemania reaviva el debate sobre la vuelta del servicio militar obligatorio

La Ministra de Defensa descarta la vuelta de la mili y destaca que España tiene unas fuerzas armadas profesionales perfectamente comprometidas.

José Luis Ábalos
José Luis Ábalos

La exmujer de Ábalos habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones por parte del exministro, según un informe forense

Un documento pericial al que ha tenido acceso 'The Objetive' acredita un posible delito de violencia continuada por parte del exministro hacia su exmujer.

El President de la Generalitat, Salvador Illa.

Illa defiende "una Cataluña con Puigdemont" y el secretario de Junts le acusa de contradecirse

Tellado

Tellado acusa a Sánchez de ser el "cerebro" de una trama y arropa a Mazón por la DANA

A3 Noticias Fin de Semana (07-09-25) El curso político se inicia con tensiones en negociaciones clave como los Presupuestos o la jornada laboral

El curso político se inicia con tensiones en negociaciones clave como los Presupuestos o la jornada laboral

