Noticias de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025

La victoria de Carlos Alcaraz, la comparecencia de Leire Díez en el Senado, o la de Pedro Sánchez para anunciar medidas sobre Israel, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 8 de septiembre.

La victoria de Carlos Alcaraz

El murciano Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. También fue su segundo 'Grand Slam' de 2025 tras conquistar Roland Garros hace tres meses y el sexto de su carrera.

Sinner y Alcaraz, protagonistas de la gran rivalidad generacional del momento, habían disputado cuatro finales este año, incluidas Roland Garros (Alcaraz) y Wimbledon (Sinner). La primera vez en la historia que dos tenistas jugaron las finales de tres de los cuatro 'grandes' del año.

Leire Díez en el Senado

Este lunes, la exmilitante del PSOE LeireDíez comparece en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado tras su imputación por los audios en los que supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y otras personas.

Comparecencia de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes a las 9:00 horas una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa en la que presentará un paquete de medidas "contra el genocidio en Gaza", según ha confirmado la Secretaría de Estado de Comunicación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com