Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Cataluña

Illa defiende "una Cataluña con Puigdemont" y asegura que no habrá normalidad sin una "Ley de Amnistía efectiva"

El presidente de la Generalitat reclama también que Junqueras, inhabilitado hasta 2031 tras ser condenado por el Supremo, pueda volver a ejercer sus responsabilidades en Cataluña.

El President de la Generalitat, Salvador Illa.

El President de la Generalitat, Salvador Illa. Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Mientras el Gobierno continúa negociando con el líder de Junts, Carles Puigdemont, su apoyo a los Presupuestos, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía para recuperar la "normalidad".

Para Illa, dicha normalidad no estará completa hasta que los líderes de Junts y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, puedan ejercer sus responsabilidades en Cataluña.

El líder del PSC ha asegurado en una entrevista para La Vanguardia que irá "hasta el final" para impedir que se ponga en riesgo la convivencia. Tal y como ha asegurado el presidente de la Generalitat, no va a permitir que "nadie ponga la convivencia en riesgo". Según él, en su comunidad ya saben "lo que es ponerla en riesgo" y detalla que no lo va a permitir por "convicción personal y responsabilidad" ya que "es su deber como presidente".

Illa ha incidido en que las personas que desean comprometer esa convivencia son aquellas que enarbolan discursos de odio. Para Illa, esas personas echan de menos "episodios afortunadamente superados o en periodo de superación" y les ha reprochado que viven a "la contra" y que "no aceptan las reglas necesarias para convivir".

El líder del PSC ha defendido "una Cataluña de todos y plural", lo que para el presidente catalán se identifica con "una Cataluña con Carles Puigdemont", a quien el Tribunal Supremo se niega a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado y que está a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional sobre su petición de suspensión cautelar de la orden de prisión en vigor contra él y sobre su recurso de amparo en contra de la negativa del magistrado Pablo Llarena a aplicarle la medida de gracia.

Políticos que juegan "un papel activo" en Cataluña

En ese marco de "normalidad", Illa también incluye que el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, pueda volver a ser candidato.

Tal y como ha afirmado Illa en la entrevista para La Vanguardia, "no habrá normalidad hasta que la Ley de Amnistía sea efectiva y se pueda desplegar". Concretamente, Illa se refiere a "los dirigentes políticos relevantes en Cataluña por el papel activo que juegan".

Illa ha hablado sobre los jueces y la opa del BBVA en el Sabadell

Por otro lado, han preguntado al president de la Generalitat por otros asuntos. En este sentido, Illa ha dado su opinión sobre las acusaciones de Pedro Sánchez a varios magistrados de "hacer política" asegurado que hay algunos jueces que "van más allá de lo que deberían ir", algo que, según el presidente, se debería corregir.

Sobre la opa del BBVA en el Sabadell, el líder del PSC ha considerado que "las condiciones que puso el Consejo de Ministros eran buenas para poner las bases de las especificidades que necesita la economía catalana". Asimismo, ha añadido que "los accionistas tendrán que decidir, pero el interés general pasa por que haya un apoyo explícito a las pequeñas y medianas empresas, una autonomía, una especificidad del Banco Sabadell y una garantía que funcione autónomamente durante un tiempo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la DANA, rompe su silencio: "Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia"

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la DANA

Publicidad

España

El President de la Generalitat, Salvador Illa.

Illa defiende "una Cataluña con Puigdemont" y asegura que no habrá normalidad sin una "Ley de Amnistía efectiva"

Tellado

Tellado acusa a Sánchez de ser el "cerebro" de una trama y arropa a Mazón por la DANA

A3 Noticias 2 (12-02-25) El Congreso vota a favor del decreto ómnibus 'troceado' tras el rechazo del original

El curso político se inicia con tensiones en negociaciones clave como los Presupuestos o la jornada laboral

El Gobierno acusa al PP de apelar a la violencia por el comentario de Tellado sobre "cavar la fosa" del Gobierno
Bronca política

El Gobierno acusa al PP de apelar a la violencia por el comentario de Tellado sobre "cavar la fosa" del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Israel

PSOE y Sumar negocian un paquete de medidas contra Israel que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros

Imagen del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Caso Koldo

El juez del caso Koldo no ve "indicio alguno" de que la UCO haya filtrado los archivos de Ábalos sobre sus exparejas

El exministro había denunciado la filtración de algunas fotos de mujeres que obraban en su poder y que, supuestamente, habían sido incautadas por los agentes.

Teresa Ribera
Teresa Ribera

Bruselas se desmarca de Teresa Ribera por llamar "genocidio" a Gaza y remite la calificación a los tribunales

La vicepresidenta española de la Comisión usó por primera vez el término en público durante una intervención en París: "El genocidio en Gaza expone la incapacidad de Europa para actuar y hablar con una sola voz".

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la DANA

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la DANA, rompe su silencio: "Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia"

Begoña Gómez, junto a Cristina Alvarez, en la tribuna de público en el Congreso de los Diputados

La asesora de Begoña Gómez pide dejar "sin efecto" su imputación por malversación

Alberto Núñez Feijóo

Feijóo acusa a Sánchez de tratar las elecciones como un "incordio" y lo compara con Franco

Publicidad