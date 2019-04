Las reacciones de los políticos tras la detención de Ignacio González

Desde Podemos las reacciones tampoco se han hecho esperar y el primero en mostrar su sorpresa por lo ocurrido ha sido el líder de la formación morada. Pablo Iglesias escribía que González ha sido detenido y añade "una de las ranas de la charca de la Condesa Aguirre ¿Trama? ¿Qué trama?", decía.

El #TramaBUSMad, a su paso por el Canal de Isabel II. Tenían razón con el autobús, no necesitamos uno, sino toda una flota 🕸🚌 pic.twitter.com/c9Di0WJZUZ — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de abril de 2017

Además añadía un dibujo de Esperanza Aguirre realizado por su formación de cara a la campaña del 'tramabús' y escribía un segundo tuit en el que bromeaba: "No me vais a creer, pero os prometo que no nos hemos coordinado para la salida del 'tramabús' con la Audiencia Nacional y la Guardia Civil".

El que fuera número dos de Podemos y el que podría ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones Íñigo Errejón también ha hablado sobre esta detención. "Han saqueado Madrid durante décadas, pero no han podido ocultar las pruebas. Hoy es Ignacio González pero el cerco cada vez se estrecha más", escribía Errejón en su perfil de Twitter.

La actual portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, hacía alusión en su reacción a las declaraciones de Cristina Cifuentes que levantaron polémica y asegura que "se acabó el tiempo de 'hacerse la rubia' para Cifuentes. Declarará en la Audiencia Nacional por la corrupción del PP".

El secretario de relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha avisado este miércoles de que la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid es una prueba más de que lo que hay en el PP "no son garbanzos negros sino un potaje de judías pintas". "Como diría Ignacio González, está todo más claro que el agua", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de arrancar la tercera ruta del 'Tramabús' de Podemos.

El PP de Madrid se desmorona, empieza a pagar la factura de lo corrupción, ya no les sale gratis No merecen la confianza de los madrileños. — Begoña Villacís (@begonavillacis) 19 de abril de 2017

Desde Ciudadanos, Albert Rivera compartía la noticia de la detención de González mientras que Begoña Villacís asegura que "el PP de Madrid se desmorona, empieza a pagar la factura de la corrupción, ya no les sale gratis" y finaliza asegurando que "no merecen la confianza de los madrileños".

Otro : 'Detenido Ignacio González por liderar "una organización criminal" en el PP de Madrid'https://t.co/HGxJPiMmqL vía @elespanolcom — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 19 de abril de 2017

