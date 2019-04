Las diferencias entre Iglesias y Errejón se evidencian en sus ponencias políticas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el número dos del partido, Íñigo Errejón, han compartido con los seguidores de la formación morada dos vídeos de presentación distintos para ilustrar sus propuestas de cara a la Asamblea Ciudadana, comúnmente conocida como Vistalegre II.

Iglesias: "Voy a hacer lo posible para tratar de mediar"

Sus documentos reconocen que han cometido fallos en el pasado, pero en cuanto a las propuestas y a la manera de encarar los siguientes pasos del partido, discrepan. No coinciden en el análisis de la situación actual ni tampoco en el Podemos que quieren para un futuro.

Mientras que Iglesias niega que el gobierno del Partido Popular sea débil, Errejón lo afirma de manera contundente.

Sobre el rumbo que debe tomar la formación morada, el secretario general asegura en su documento 'Plan 2020: ganar al PP y gobernar España', que no puede ceder terreno para mantener a los fieles y afirma que "no se puede mentir ocultando nuestras políticas".

Errejón: "Yo no he participado en más documento que en el mío".

Por su parte, Iñigo Errejón considera fundamental corregir el rumbo y recuperar el tono del Podemos original, menos agresivo y más dirigido a las instituciones. "No somos políticos", defiende Pablo Iglesias, mientras que Errejón considera que hay que ser útiles en las instituciones y subraya que "hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar".

Lo que sí defienden ambos es la necesidad de integrar a todo el mundo en sus proyectos. "Yo no creo que sean dos extremos opuestos, pero yo voy a hacer lo posible para tratar de mediar entre unos y otros porque les quiero a los dos", considera Pablo Iglesias.

Según explicaba el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, en el programa Espejo Publico y el propio Pablo Iglesias, en su documento hay propuestas de todos, también de Teresa Rodríguez y Errejón. Sin embargo, el número dos de Podemos ha contestado que "yo no he participado en más documento que en el mío".

