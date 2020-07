El Gobierno dice que la situación "está bajo control" y la oposición lo ve "desbordado" por los rebrotes de coronavirus

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha mostrado "sorprendida" por la decisión de Reino Unido de imponer una cuarentena por el coronavirus a todos los viajes que se realicen desde España y ha defendido que España vive una situación bastante "contenida y relajada" y que "no está ni de lejos en peores condiciones que otros países de Europa". Por ello, ha dicho que queda mucho por hablar con Reino Unido sobre este asunto y pide abordar esta situación en términos "más razonables". Calvo aseguró, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, que tienen lugar en El Escorial, que los "rebrotes eran absolutamente previsibles" y que en estos momentos están bajo el control de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas con el respaldo del Gobierno.

Gobierno desbordado

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "desbordado" y "pasivo" ante los rebrotes del Covid-19 y ha recalcado que su partido "sabe cómo enfrentarse a las pandemias". Por eso, ha ofrecido al Gobierno de Pedro Sánchez un plan jurídico que incluye la modificación urgente de dos normas, la Ley Orgánica de Sanidad de 1986 y la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, para actuar ante los rebrotes de forma coordinada y con un mando único sanitario. Así se ha pronunciado en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Covid-19 creada por el PP, en la que han participado los vicesecretarios Elvira Rodríguez, Cuca Gamarra y Jaime de Olano, y las ex ministras de Sanidad, Ana Pastor y Dolors Montserrat. También han acudido los ex secretarios de Estado, Isabel Borrego y MarioGarcés, y el secretario de Justicia del PP, Enrique López. Tras asegurar que el PP quiere "ser útil" porque les pagan para "mejorar la vida de los españoles", Casado ha señalado que ahora mismo "la salud de muchos españoles está en riesgo" y su tranquilidad "se ha estrellado contra los rebrotes".

Control en Cataluña

La portavoz adjunta de la ejecutiva de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha avanzado que, como líder del primer partido de la oposición en Cataluña, va a enviar una carta al Gobierno de Pedro Sánchez pidiéndole que tome el control de los rebrotes en Cataluña ante la "nefasta" gestión que, a su juicio, está llevado adelante el presidente de esa comunidad, Quim Torra. Roldán ha señalado que Torra no sólo "ha perdido el control" de la pandemia y "no está haciendo nada" para atajar los brotes del Covid-19 sino que, además, se está dedicando a "volver a pedir un referéndum ilegal, atacar el Estado de Derecho y a enfrentar a unos españoles con otros". Así las cosas, y con el fin de evitar el "daño" que está "nefasta" gestión de la crisis sanitaria está provocando en Cataluña, donde Francia ya recomienda a sus ciudadanos no viajar, Roldán ha asegurado que Ciudadanos va a hacer todo lo que esté en su mano para tratar de revertir esta situación y salvar el mayor número de vidas y empleos posible.