La oposición recibe al Gobierno con acusaciones de despilfarro y división

Más información Los nombres del primer Gobierno de coalición

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha lamentado que "no se ha celebrado el primer Consejo de Ministros y éste es ya el gobierno del caos", al tiempo que ha añadido que también lo es "del despilfarro". Por ello, ha dejado claro que el PP estará "muy vigilante" y va a fiscalizar la actuación del Ejecutivo. Ha anunciado una ofensiva política y legal contra la "amenaza del Gobierno" a la educación concertada y ha señalado que la libertad "no entiende de colores". "El Partido Popular defenderá la libertad de las familias a elegir centro educativo desde las instituciones y también desde las comunidades autónomas en las que gobernamos, y que serán dique de contención ante el sectarismo del tándem Sánchez-Iglesias", ha asegurado. "El tándem Sánchez-Iglesias va a tratar de eliminar la demanda social en la elección de centro educativo", ha explicado Montesinos, argumentando que "quieren acabar con la opción de los padres y madres a decidir dónde estudian sus hijos, amenazando así la libertad educativa". Por ello, el dirigente 'popular' ha anunciado que no descartan "ir a los tribunales en caso de que se consumen los planes de Sánchez e Iglesias, toda vez que el Tribunal Constitucional ampara la libertad de los padres".

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, aseguró que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tampoco le importa un comino la gobernabilidad de España", y está repartiendo las vicepresidencias y los ministerios solo en función de "egos" y no por los intereses generales. Inés Arrimadas denunció que Sánchez es capaz de mentir "sin que se le sonroje la cara" porque "no siente nada ante sus propias mentiras y contradicciones, le da igual todo" y es "un auténtico peligro".

Ábalos niega que haya diferencias y despilfarro

Elen funciones y, ha rechazado que pueda existir "ningún problema" entre los socialistas y Podemos a cuenta de las cuatro vicepresidencias del Gobierno. Durante una visita a la Casa Museo de Antonio Machado en Segovia, el político socialista ha reconocido que no ha participado "en nada de esas cuestiones", pero ha puesto en duda que pueda haber malestar en la formación morada por aumentar a cuatro el número de vicepresidencias. "Sinceramente, mi opinión es que no creo que haya ningún problema", ha defendido Abalos.

A su juicio, la constitución de las mismas "tratan de situar los retos" que tiene el país y permite "darle énfasis" a esas políticas, tras lo que ha rechazado las críticas de la oposición por el aumento de coste que pueda tener este aumento de carteras y se ha preguntado "¿quién ha aumentado consejerías?" en las comunidades autónomas, por lo que ha invitado a revisar los acuerdos del PP con Cs y Vox en diferentes instituciones. Por último, ha recordado que la diferencia entre el salario de vicepresidente y el de un ministro varía en 7.000 euros al año, al hilo de lo cual ha sugerido que "cualquier dirigente de los que lo critican seguro que cobran mucho más".