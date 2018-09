La ministra de Hacienda sobre la sociedad de Pedro Duque: "Habrá que ver si se crea para no declarar la renta o si tiene una actividad"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el uso por parte del ministro de Ciencia, Pedro Duque, y su esposa de una sociedad instrumental como propietaria de un chalé depende de "cómo se haya utilizado" esta figura.

"Dependiendo de cómo se haya utilizado (la sociedad) es legal o no", ha considerado la ministra en una entrevista en la que ha puntualizado que no tiene datos al respecto porque la noticia le ha "pillado" en el plató y ni había "visto siquiera la información que se ha publicado".

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades compró una casa en Jávea (Alicante), en la urbanización La Corona, a nombre de la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL, que se constituyó el 4 de febrero de 2005, el mismo día de la adquisición del chalé.

"Me imagino que (la información) ha sido publicada esta mañana. No tengo información, ni siquiera conocía el detalle, desconozco los datos concretos y por tanto no me puedo pronunciar", ha insistido. Preguntada en términos generales sobre el uso de sociedades instrumentales para evitar el pago de impuestos, Montero ha señalado que hay figuras "que no están pensadas para eludir impuestos pero que se utilizan algunas veces" con ese propósito, para "tapar renta", sin tener actividad.

"En este caso concreto habrá que ver si la sociedad se crea solamente para no declarar la renta o si tiene una actividad", ha añadido la ministra, que ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró "en su momento" que este tipo de sociedades "se utiliza con demasiada frecuencia".

Con respecto a si esta cuestión es motivo de dimisión, Montero ha señalado que no le gusta "trasladar especulaciones, sobre todo con cuestiones serias que tienen que ver con la parte fiscal", por lo que ha preferido "esperar que sea el propio ministro quien lo aclare o que tengamos más conocimiento, más información de la noticia".

A preguntas de los periodistas, Montero ha subrayado que la Agencia Tributaria "es independiente" y cuando hay informaciones "de algún tipo" abre investigaciones, aunque "este caso concreto no sé lo que se ha dicho y no quiero yo trasladar una opinión que pudiera no estar fundada".