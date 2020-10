La mayoría de los grupos del Congreso reclama que Pedro Sánchez explique el estado de alarma

La mayoría de los grupos parlamentarios, votaran lo que votaran en la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están negociando con el ejecutivo o preparan enmiendas en forma de propuestas de resolución al decreto para que él comparezca en persona periódicamente en el Congreso durante los seis meses que durará el estado de alarma.

Así, el PP presentará como propuesta de resolución su reivindicación de que el estado de alarma se limite a ocho semanas, plazo para aprobar una legislación ordinaria que lo sustituya como arma frente al coronavirus. No obstante, fuentes populares indicaron que les gustaría que no llegara a votarse, sino que el Gobierno simplemente lo aceptara. A su vez, fuentes de ERC y Ciudadanos aseguraron que están negociando con el ejecutivo para conseguir que Sánchez comparezca periódicamente en el Congreso. El partido independentista quiere, además, que esa comparecencia venga acompañada de una votación para que la Cámara autorice o no cada nueva prórroga.

Que lo defienda Pedro Sánchez

Por su parte, tres de los partidos integrados en el Grupo Plural (Junts, Más País y Compromís) trabajan para presentar una enmienda conjunta en la que se inste a Sánchez en persona, no a otro miembro del Gobierno, a comparecer una vez al mes. Sin embargo, Junts, como ERC, exige que también se voten las autorizaciones de las prórrogas y fuentes del grupo advirtieron de que no firmarán la propuesta si no contiene este requisito.

El PNV, a su vez, ha verbalizado su convicción de que el Gobierno debe rendir cuentas, pero tampoco está negociando con otros grupos. Finalmente, UPN baraja presentar su propia enmienda, aunque sea en solitario, intensificando la presencia de Sánchez en el Congreso a una vez cada quince días, también con votación incluida.

El decreto se aprueba

Eso sí, ninguna de todas estas formaciones se plantea votar en contra del decreto, lo que garantizaría que saliera adelante con los votos del PSOE y Unidas Podemos, que sobrepasan en 15 a la suma de PP y Vox. Fuentes de la dirección del Grupo Socialista afirmaron que “lo importante es que salga” el decreto. Es la misma expresión que empleó en rueda de prensa el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien admitió que los partidos que sustentan al Gobierno tendrían que “evaluar” las exigencias que les iban a trasladar los grupos parlamentarios a los que necesitan para garantizar la prórroga hasta mayo del estado de alarma.