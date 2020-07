La Justicia permite a otros cuatro pueblos abrir las urgencias nocturnas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha suspendido de forma cautelar la Orden del Gobierno regional que modifica los horarios de los Puntos de Atención Continuada (PAC) en los municipios conquenses de Honrubia, Mira, Montalbo y Villalba del Rey, en Cuenca, después de que sus ayuntamientos, gobernados todos por el PSOE, se personaran hace una semana en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tembleque (Toledo) en contra de esta decisión del Gobierno regional.

Así lo ha confirmado a Europa Press el secretario de Organización del PSOE en la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, tras recibir este viernes el auto de notificación por parte del Tribunal.

Tal y como ha confirmado Sahuquillo, el auto especifica que "se debe restablecer el servicio sanitario de urgencias en las Zonas Básicas de Salud de Honrubia, Mira, Montalbo y Villalba del Rey conforme a los presupuestos fácticos que ya advirtió en el recurso de Tembleque".

De esta forma, permanecerán abiertos a partir de las 20.00 horas tal y como ocurría antes de la entrada en vigor de la Orden de la Consejería de Sanidad, hasta que halla un fallo definitivo.

El auto del Tribunal no afectaría a las urgencias de Sisante, gobernado por el PP y que decidió no personarse en el recurso de Tembleque, y a Torrejoncillo del Rey, del PSOE, que se personó días más tarde.

Pero la decisión del Alto Tribunal regional no modifica la actual situación de los servicios de urgencias de estos municipios, ya que la Junta ha decidido no modificar los horarios de estos centros hasta que no haya sentencia firma por parte del TSJCM.

"Ahora la Junta tiene tres días para presentar alegaciones aunque entiendo que no lo harán porque el Gobierno de Castilla-La Mancha sabía que iban a llegar todos los recursos que estaban presentándose en los mismos términos que el interpuesto por el Ayuntamiento de Tembleque", ha asegurado Sahuquillo.

En otro orden de cosas, Sahuquillo también ha confirmado a Europa Press que este viernes los ayuntamientos de Honrubia, Mira, Montalbo y Villalba del Rey y Torrejoncillo, además de adherirse al recurso de Tembleque, han interpuesto recursos individuales en contra del cierre de los servicios de urgencias nocturnos.