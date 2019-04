Junts pel Sí y la CUP pactan que Carles Puigdemont sea 'president' en lugar de Mas

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha anunciado lo que ha calificado como una "decisión trascendental que permite sacar hacia adelante este país", en referencia a Cataluña: su renuncia a la reelección y que será investido "en la primera votación" Carles Puigdemont, actual alcalde de Girona. "Es el candidato voy a proponer dentro del grupo parlamentario de Junts pel Sí", ha dicho, destacado que este partido fue el más votado en las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre.

"Los acontecimientos se han precipitado en las últimas horas. A veces ocurre cuando el momento es muy complejo, y en estos momentos decisivos se han encontrado ánimos para desbloquear lo que no parecía posible", ha empezado diciendo Mas en la rueda de prensa en el Palau de la Generalitat. A continuación, ha explicado la decisión que permite el pacto entre JxSí y la CUP: "Voy a dar un paso a un lado, no me voy a presentar candidato a la reelección a la presidencia de la Generalitat". "Es una decisión muy dolorosa pero estoy muy tranquilo y muy convencido de lo que hago", ha asegurado.

El aún presidente catalán asegura que no quiere cargos: "O presidente o expresidente, y es tan digno lo uno como lo otro. La presidencia no es una subasta, no se trata de cambiar un cargo por otro", ha dicho al explicar que no será conseller, como apuntaba algunos rumores, aunque después ha aclarado que eso no supone que se retire de la política. "A partir de mañana, yo seré expresidente. Eso no quita que esté a disposición de la Generalitat de Cataluña si me piden algo", ha apostillado Mas, que ha dicho que queda "a disposición del nuevo president". "Si se considera en los próximos días que lo que yo pueda aportar ayuda, lo haré sin reservas y sin pedir nada a cambio y sin pedir ningún cargo", ha añadido.

"Habíamos llegado a un punto de bloqueo en estos tres meses de encuentros interminables que habían deteriorado muchas cosas", ha manifestado Mas. "Faltaban proyectos cuando parecía que lo teníamos casi todos. En estas semanas yo he dicho que unas nuevas elecciones era la peor solución, el peor de los escenarios", ha añadido antes de apostillar que "ya estaba todo preparado" para hacer esa nueva convocatoria pese a que "no era el desenlace deseado".

"Sacar este país adelante siempre ha sido mi proposito como presidente de la Generalitat", ha asegurado. Mas ha afirmado que la solución "tiene costes y beneficios", pero se ha mostrado "muy convencido, al cien por cien, de que los beneficios superan los costes". Y entre esos 'pagos', se encuentran los personales: "Las cosas son como son, la vida es dura. Y estábamos a punto de llegar a nuevas elecciones con mucha posibilidad de caos y de cansancio en mucha gente, y había que evitarlo", ha especificado. El presidente en funciones ha destacado "el problema de que muchos se sintieran frustrados".

Mas ha subrayado que el pacto "exige sacrificios y que los que han cometido errores lo reconozca publicamente", momento en el que se ha referido a la CUP. En este sentido, ha explicado que dos diputados de esta formación "se incorporarán a la dinámica parlamentaria de JxSí", de manera que este grupo tendrá más diputados en el Parlamento catalán (64) que los grupos no independentistas. "Aquello que las urnas no nos dio directamente se ha corregido a través de la negociación", ha afirmado.

"No se puede subir al Everest con alpargatas, se tiene que ir muy bien equipado", ha valorado Mas, que cree que con este acuerdo "el proceso queda salvado". "El Parlament podrá empezar a funcionar y el Govern podrá hacer el trabajo con la garantía de que no tumbarán las votaciones cada semana o cada mes", ha asegurado tras explicar que el pacto garantiza que la CUP no votará "en ningún caso" con la oposición contraria a la independencia y al derecho a decidir. Ded esta forma, "Jxsí controlará la actividad parlamentaria" en la nueva legislatura.

Puigdemont, periodista de profesión y dirigente de CDC

El alcalde de Girona y presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, Carles Puigdemont (Amer, Girona, 1962) es periodista de profesión. Dirigente de Convergència, Puigdemont es diputado actualmente de Junts pel Sí (JxSí). Forma parte de los dirigentes de CDC que la CUP estaba dispuesta a investir, a diferencia del líder del partido y president en funciones, Artur Mas, que está por ver si queda en un segundo plano como "conseller en cap" o bien renuncia a todo cargo.