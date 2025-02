José Luis Ábalos no descarta que el caso Koldo pueda escalar: "Esto es una operación política"

A pocas horas de que Ábalos vuelva al Tribunal Supremo para prestar declaración, ya oficialmente como investigado, el exministro de Transportes ha concedido una entrevista al diario El Mundo. Ábalos dice que está tranquilo y no le preocupa que el juez ya haya ordenado investigar su patrimonio: "No hay nada. Ninguna cuenta exterior. Mis cuentas nacionales están bien definidas y los ingresos también".

De hecho, el también exnúmero 3 del PSOE asegura que, económicamente, "estoy bastante peor de cuando entré en el Gobierno".

Ábalos niega muchas de las acusaciones de Aldama, como el famoso piso de Castellana: "No sé qué planta era, nunca he disfrutado de ese piso". Se desvincula también del alquiler del apartamento de su exnovia Jéssica, en Plaza de España: "Fue una gestión de Koldo. Jéssica estaba buscando un lugar donde quedarse de forma temporal, y Koldo conocía a gente que tenía un piso que se lo dejaron por un tiempo. Se alargó, eso sí, más allá de la propia necesidad y de mi propia relación"

Asegura que no ha tenido contacto con Pedro Sánchez desde hace tiempo, pero dice que no se lo reprocha: "No le echo la culpa a nadie. Gran parte de lo que me ha ocurrido es por errores míos. Siempre he sido muy confiado, muy accesible. Te piensas que no va a pasar nada y cuando hay intencionalidad, ahí sí. Esos errores se pagan".

El "cortafuegos" del PSOE

Preguntado por si ha sido un cortafuegos para el PSOE, Ábalos no lo desmiente: "Yo lo entendí así. Por el eco mediático. Y siempre he tenido lealtad, a pesar de lo que he tenido que aguantar". Se refiere, sin nombrarlo, a algunos portavoces el PSOE que han cargado contra él. "Hay algunas declaraciones que no merecen ser contestadas. El que mejor se portó es el que guardó silencio. Me molesta que algunos se cuelguen medallas a mi costa".

Tampoco descarta que el caso vaya a escalar: "Por interés. Se ve claramente en la declaración de Aldama. Quería salir de la cárcel. Esto es una operación política. En origen. Lo tengo claro"

Avanza la investigación del 'caso Koldo'

Esta semana también se ha producido la comparecencia en el Supremo de Koldo García, que se ha sometido a una prueba caligráfica. Tratarán de comprobar si su letra es la misma que aparece en en una nota manuscrita que el comisionista Aldama entregó al juez tras su declaración el pasado mes de diciembre. Ese documento mostraría supuestas obras públicas preadjudicadas y también un pantallazo para tratar de sustentar esos presuntos amaños.

En su defensa, Koldo García ha entregado al juez informes médicos que, según él, demuestran que su letra es irreconocible por las operaciones en el brazo. También duda de que la empresaria Carmen Pano llevara bolsas con dinero a Ferraz. Pano y su hija declararán el próximo martes en el Supremo.

