El inesperado momento en el que una paloma defeca sobre Almeida en directo: "Ha aterrizado sobre el corte de pelo que me hice ayer"

El acto de homenaje a los periodistas fallecidos en defensa de la libertad de expresión, celebrado este miércoles en Madrid, tuvo un inesperado giro para el alcalde de la capital. Mientras José Luis Martínez-Almeida, pronunciaba su discurso, una paloma también quiso ser protagonista en el evento.

Rodeado de la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva; del artista Daniel Canogar, autor de la obra; y de la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey, el animal dejó caer sus restos sobre la cabeza del alcalde, quien notó que algo había impactado en su pelo.

Al cogerlo con la mano y verlo, lejos de incomodarse reaccionó con humor: "No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia, en este momento, de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer".

Segundos después, añadió: "Veis, cuando digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo, estando con vosotros, de que nos suceda cualquier cosa".

Pese al incidente, la inauguración del monumento en memoria de los periodistas fallecidos en defensa de la libertad de expresión continuó con normalidad.

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