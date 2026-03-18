El Congreso rechaza el proyecto del Gobierno bajar la tasa de alcohol al volante

El Congreso ha rechazado este miércoles la reforma legal que buscaba reducir la tasa máxima de alcohol al volante de 0,25 a 0,1 miligramos por litro de aire espirado. La iniciativa no ha salido adelante tras el voto en contra de PP, Vox, ERC y UPN, que han sumado mayoría suficiente para tumbar la propuesta.

La norma también incluía, en versiones previas, medidas para limitar la difusión en redes sociales de la ubicación de controles policiales, aunque este punto había sido retirado en el dictamen final.

División en el Congreso

El PSOE ha intentado recabar apoyos hasta el último momento, especialmente entre ERC y Junts, ante las dudas que ambas formaciones habían mostrado durante la tramitación. Finalmente, ERC se ha desmarcado de la iniciativa, lo que ha resultado decisivo para su rechazo.

Desde el PP, la diputada Bella Verano ha defendido el voto en contra "por responsabilidad" y ha cuestionado la forma en la que se ha impulsado la reforma. A su juicio, el Ejecutivo ha querido "evitar controles, reducir el análisis y diluir su responsabilidad".

Aunque ha reconocido que reducir el consumo de alcohol puede influir en la siniestralidad, ha señalado otros factores como el estado de las carreteras que, según ha indicado, no se abordan en la propuesta. "Todos compartimos el objetivo", ha afirmado, pero ha insistido en el rechazo a la norma.

Críticas al enfoque de la ley

En una línea similar, Vox ha respaldado su negativa al considerar que la medida no resulta adecuada. El diputado Andrés Rodríguez ha señalado que su grupo apuesta por aplicar "todo el peso de la ley" a quienes cometen delitos contra la seguridad vial. "Suscribimos el fin, discrepamos de los medios", ha afirmado, al tiempo que ha acusado al Gobierno de plantear una medida "desproprocionada con un fin confiscatorio y recaudatorio". También ha calificado el límite de 0,1 como "exageradamente bajo" y ha apuntado a las drogas como principal problema.

ERC, por su parte, ha vinculado su rechazo a otras demandas. La diputada Inés Granollers ha puesto en duda la eficacia de la reducción del límite y ha afirmado que "no evitará accidente". Además, ha criticado el enfoque de la iniciativa y ha cuestionado su impacto real.

PNV y Sumar han defendido la reforma. Desde el PNV, Nerea Renteria ha pedido avanzar en la reducción de la siniestralidad y ha señalado que existen "resultados claros" que relacionan el descenso del consumo de alcohol con menos víctimas.

Por su parte, Félix Alonso, de Sumar, ha considerado la medida "inaplazable" y ha afirmado que "no existe ninguna excusa" para no respaldarla. También ha aludido a la influencia de intereses externos en el debate parlamentario.

Desde el PSOE, Manuel Arribas ha reprochado a los grupos contrarios haber cedido a esas "presiones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.