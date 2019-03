Juan Rosell: “No podemos convertir este país en un lodazal”

El presidente de la CEOE se ha sumado a las voces que han criticado con dureza a las intervenciones de algunos actores que participaron en la ceremonia de los Premios Goya.

Juan Rosell ha afirmado que “no podemos convertir este país en un lodazal, donde se trata de ver quien grita más, quien la dice más gorda y a partir de aquí, todos los seguimos, e incluso les reímos las gracias. Pues no, no vamos a reírles determinadas gracias. No podemos consentir que alguien salga en una presentación de unos premios, diga la barbaridad más grande y aquí no pasa nada. No puede ser, eso no es ético".