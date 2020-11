Juan Carlos Campo asegura que el Gobierno no es Pimpinela: "Sabemos que no podemos hacer un 'olvídame y pega la vuelta'"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que, a pesar de las tensiones internas, el Gobierno de coalición con Podemos no es Pimpinela ya que la aritmética parlamentaria no permite a PSOE y Unidas Podemos hacer un "olvídame y pega la vuelta". "No, no somos Pimpinela", ha dicho Campo en un desayuno informativo de Europa Press, haciendo alusión al dúo musical para ilustrar las tensiones entre los socios de Gobierno, que ambos han reconocido en los últimos días.

Campo ha insistido en que "este Gobierno está unido". "Todos sabemos que no podemos hacer un 'olvídame y pega la vuelta'", ha apuntado, explicando que "la aritmética parlamentaria en un Parlamento tan fragmentado es muy caprichosa": "Nos necesitamos unos a otros".

El ministro de Justicia ha aprovechado además para defender que "todos los representantes de la ciudadanía gozan de legitimidad", en una referencia velada a los apoyos que el Ejecutivo ha recabado de Bildu y ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Campo dice sobre la renovación del CGPJ que sólo falta hacerlo público

Campo ha asegurado el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "sólo falta hacerlo público", si bien esta circunstancia también "forma parte del acuerdo" por lo que no puede poner fecha a dicho anuncio. No obstante, ha vuelto a reclamar al PP que "sea un partido de Estado" y facilite la consecución de este pacto.

Al ser preguntado por si en acuerdo se prevé que haya vocales de Podemos, Campo ha señalado que "ello dependerá del grupo parlamentario", para añadir que "nadie tiene el marchamo de la calidad", argumentando que no es legítimo vetar a nadie. Así, ha recordado que en todos los Consejos ha habido vocales propuestos por IU, PNV u otros partidos y que ello no supone ningún problema.