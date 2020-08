José Manuel García-Margallo: "No se debe dar a conocer dónde está el rey Juan Carlos"

José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha expresado en el programa Espejo Público su opinión sobre la situación del rey Juan Carlos tras su salida de España.

"El rey Don Juan Carlos no tiene restringida la libertad de circulación. No ha sido condenado, pero es más, ni siquiera ha sido enjuiciado. Lo relevante es que esté a disposición de la Justicia, el resto pertenece a su esfera privada.

Yo creo que no se debería dar a conocer dónde está el rey Don Juan Carlos. En primer lugar, por razón de seguridad. Y en segundo lugar, porque hay que comprender que el rey Don Juan Carlos está siendo sometido a un acoso mediático realmente importante.

Los seres humanos tenemos un grado de fragilidad y en determinado momento necesitamos desaparecer del ruido mediático. Me parece perfectamente normal, cualquiera de nosotros en esas circunstancias necesita paz, reposo y distanciamiento.

No me parece que tengamos derecho de saber dónde está el rey Juan Carlos. Es un viaje privado de un ciudadano privado que ya no tiene responsabilidad ninguna y sobre el que no pesa ninguna orden de detención.

Tomar decisiones antes de que los jueces se pronuncien es desproporcionado. Y desconoce uno de los principios básicos en los que se basa la democracia: la presunción de inocencia hasta que un juez, de acuerdo con la ley y el procedimiento, dicte condena. Eso ya conllevaría retirada de honores".