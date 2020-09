José Luis Martínez-Almedia: "Podemos es irresponsable alentando a la gente a salir a la calle, quiere aprovecharse del sur y sus vecinos"

El alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha sido entrevistado por Susanna Griso en Espejo Público. El edil se ha referido a las manifestaciones en los distritos del sur de Madrid por los confinamientos para hacer frente al coronavirus: "No tengo queja respecto a que los vecinos se manifiesten, pero sí tengo queja respecto a que se pretenda politizar. Es irresponsable que partidos políticos como Podemos alienten a la gente que salga a la calle. La intención de Podemos es aprovecharse del sur y de sus vecinos para llevar a cabo sus objetivos políticos. Es irresponsable alentar a salir a la calle en Madrid. No lo hacen en Aragón donde forman parte del Gobierno y hay cifras de contagio parecidas".

"Medidas adecuadas"

Almeida asegura que las manifestaciones son legítimas, si bien las medidas son las adecuadas para luchar contra el Covid-19: "Entiendo a los vecinos del sur, había sido abandonado durante los últimos cuatro años de gobierno por el último gobierno de la izquierda. Nosotros tenemos que trabajar duro para recuperar ese futuro. Tienen motivos para quejarse. Estamos tratando de subsanar esa situación. Al margen de esas protestas legítimas, los números son los que son. Nadie ha dado un dato científico o técnico de que estas medidas son adecuadas desde un punto de vista científico".

"Sánchez no es un buen samaritano"

Sobre la reunión de Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso, el portavoz del PP asevera: "El presidente dijo que viene a ayudar... no, viene a cumplir sus obligaciones legales. Sánchez no es un buen samaritano, decir que viene a echar una mano no es decir la verdad a los ciudadanos. El presidente tiene unas obligaciones, tiene que hacer su trabajo y que España deje de ser un reino de 17 comunidades autónomas de taifas. En España no hay una política de coordinación por parte del Gobierno de la nación. Tiene que cumplir sus obligaciones".

"Espero que esto no se quede en una foto, los madrileños no entenderían que no se llegar a acuerdos concretos. El Gobierno de la nación no viene a ayudar, viene a hacer su trabajo", ha aseverado el alcalde.

Almeida señala que esperan recursos humanos y materiales para hacer frente a la segunda ola de coronavirus en la Comunidad de Madrid: "Tanto Miguel Angel Rodríguez como Iván Redondo hacen su trabajo y la relación es fluida. Ayuso le va a decir que hemos estados muy solos, pero que da igual. No perdamos un minuto más, nos tenemos que poner a trabajar conjuntamente para que desde el punto de vista de recursos humanos y materiales podamos hacer frente a esta segunda ola".

"Lo único que me interesa es que esta ciudad salga de esta pesadilla, quien crea que por vivir en una zona determinada se salva, está equivocado", explica el alcalde.

Sobre la petición de Ángel Gabilondo, líder del PSOE madrileño, de dar soluciones ocupacionales para las personas que tendrán que guardar cuarentena: "Comparto la reflexión que hace Ángel Gabilondo, la comunidad está trabajando en hoteles medicalizados en las cuales haya personas que no tengan las condiciones de distancia en caso de cuarentena. En determinados distritos del sur este es un problema de habitabilidad pero estamos trabajando en ello".

No pedirán el Estado de Alarma

Almeida confirma asimismo que no se plantean pedir el estado de alarma: "Estoy seguro de que las administraciones del Partido Popular y Pablo Casado tomarán todas las medidas que consideren en cada momento necesarias para proteger la salud de los ciudadanos. Es cierto que no se dan las circunstancias para pedir el estado de alarma. Las competencias también le corresponden al Gobierno de la nación; no son un buzón de quejas. No tenemos un problema en Madrid; tenemos un problema en España", acaba el portavoz del PP.