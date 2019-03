Nieto: "Yo no soy el chivato y esa expresión me perseguirá siempre"

"No, yo no soy el chivato", así de contundente comenzaba el café entre Susanna Griso y José Antonio Nieto. El secretario de Estado de Seguridad ha reconocido que está pasando por días "muy duros" porque asegura " es muy duro defender algo si no es cierto, la única fuerza que te mueve es que estás defendiendo la verdad".

Reiterando la versión que lleva ofreciendo en las últimas horas, Nieto ha asegurado que en la reunión que mantuvo con Pablo González no le informó de nada relativo a la investigación en curso sobre él y sobre su hermano, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González porque "no sabía que había una investigación sobre él".

Nieto dice que "tenía la intuición que podían tener muchas otras personas sobre la posibilidad que a Ignacio González se le pudiera investigar por el caso que estaba ya abierto, pero desconocía absolutamente la 'operacion Lezo', desconocía que afectara a Pablo González, desconocía el alcance que podía tener". E insiste: "Ni le avisé ni él me preguntó".

Lamenta "la sombra" que ha caído sobre su persona porque mantiene que aunque no es "el chivato, esa expresión a mí me perseguirá siempre".

Nieto ha informado de que en la reunión que mantuvo con el número dos de Mercasa, Pablo González, es un encuentro que se pidió en enero y en la que según el secretario de Estado, González "insiste mucho para presentar una iniciativa que se ha puesto en marcha a través Mercasa en Mercamadrid para evitar el robo de camiones". Además añade que el encuentro dura unos 15 minutos y que el hermano del expresidente autonómico le transmite que le gustaría tener otra reunión más larga.

"Esos son los hechos, mi opinión es que él quería recuperar esos vínculos para poder encontrar un ambiente más propicio para haberme dicho algo", dice José Antonio Nieto a Susanna Griso.

Aunque es consciente de que no puede "acusar a nadie de estar haciendo esta filtración selectiva tendenciosa" de información, Nieto sí explica que le resulta sorprendente la redacción del escrito de los fiscales en el que presuntamente se le señala a él. "Me sorprende que en un escrito de oposición a la liberación de uno de los detenidos se empleen 42 folios, de esos 42 folios sólo conocemos una parte que es una constante en ese procedimiento que se va filtrando de manera interesada".

Además advierte de que "si lo que afirman los fiscales en su escrito tiene base probatoria tenían que haber puesto en marcha alguna acción porque no se puede decir eso si no hay pruebas y si hay pruebas hay que tomar medidas".

Ante la pregunta de Susanna Griso de ¿Quién cree usted que se la está jugando? Nieto contesta: "No lo sé, yo tengo una sensación extraña desde el primer momento porque sé que hay una verdad que yo conozco, pero también una realidad muy verosímil" y añade: "Luchar contra eso es muy difícil porque no tengo ninguna herramienta".