José Antonio Nieto: "Mi situación es tremendamente incómoda porque no sé de qué se me acusa"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha dicho que ojalá la conversación que mantuvo con Pablo González esté grabada y se levante pronto el secreto de sumario porque dice que desconoce de qué hechos se le acusa ni sobre qué hechos se puede apoyar para defenderse. Por la tarde, antes de comparecer en la Comisión de Interior del Congreso, ha afirmado: "No me he planteado dimitir porque no hay nada de lo que arrepentirme".