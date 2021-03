Jorge Trías, exdiputado popular, reconoce haber sufrido un "acoso terrible" después de hablar de la caja B del PP

El exdiputado del PP y abogado, Jorge Trías, ha asegurado que sufrió un "acoso terrible" por parte del partido después de que hablara de la existencia de una caja B. Asegura que los dirigentes del partido le amenazaron con "todo tipo de desgracias" como "demandas millonarias" o que su carrera como abogado "estaba terminada".

Jorge Trías ha sido este jueves el primer testigo en declarar en el juicio por la supuesta caja B del PP con la que pagaron la reforma de la sede en la calle Génova de Madrid. El principal acusado es el extesorero Luis Bárcenas.

Él lo ha desmentido y ha responsabilizado de la filtración a su "amigo" Gerardo Viada, al que dio una copia de esos papeles. También ha relatado que con todo lo que se estaba publicando en los medios de comunicación, en 2011 tuvo acceso a los papeles en reuniones con Bárcenas porque estaba "muy preocupado" y que en una de ellas hizo una copia y por la tarde se los devolvió: "Se los quería devolver porque consideré que no eran unos papeles inocentes".

Después de analizar los papeles, le dijo a Bárcenas que no veía "delito fiscal" porque ninguna cantidad anotada se aproximaba a los 140.000 euros para que fuese delito, pero le dijo que le parecían "un monumental escándalo político".

Durante la declaración ha afirmado que dio veracidad a la contabilidad porque le pareció "creíble" y ha reconocido que no tuvo "certeza" de qué dirigentes pueden estar al tanto de esa financiación irregular, pero supone que entre ellos podría estar "el propio señor Rajoy", aunque ha precisado que son "suposiciones políticas".

Jorge Trías ha asegurado que no fue él quién entregó los papeles a la prensa y que tampoco Bárcenas le comentó que quisiera publicarlos, aunque ha señalado que el extesorero le enseñó "hojas sueltas" a "algún periodista".

Después de que publicara un libro en el que hacía referencia a la supuesta caja B del PP, fue cuando comenzó a sufrir un "acoso terrible" por parte de altos cargos del partido.

Desde entonces no ha mantenido "absolutamente ninguna" relación con dirigentes del antiguo PP y con los del actual ha tenido con alguno, pero ha recalcado que estos últimos "no tienen nada que ver con esta siniestra historia".