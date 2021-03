Luis Bárcenas señala en el juicio a la antigua cúpula del PP: "Es una cobardía no reconocer la financiación irregular"

Era turno para las preguntas de la Abogacía del Estado después de la sesión en la que Luis Bárcenas respondió a las preguntas de la Fiscalía. Hoy el ex tesorero del PP ha continuado explicando la mecánica de la caja"b" del PP. "Estoy pagando una pena por mis errores. Hay personas que no están dispuestas a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos los que estábamos haciendo".

Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, ha ratificado la veracidad de los papeles: "En esa declaración hago entrega de todos los documentos originales y no fotocopias. 8 o 9 carpetas, con notas que explicaban las anotaciones. O los papeles son ciertos enteros o no son ciertos enteros. Aquí no puede ser que las cantidades recibidas por el señor Rajoy no sean ciertas pero sea cierta la apropiación indebida del señor Lapuerta. O vale todo o no vale nada. Los papeles valen. Lo que está anotado ahí es veraz".

Sobre las grabaciones

Bárcenas ha explicado que existen dos grabaciones en poder de la policía: "Han existido dos grabaciones. Y las personas que intervienen en esos audios son, en uno de ellos Mariano Rajoy en el que yo le hago entrega de la cantidad remanente y que el espantado me dice que cómo puedo tener yo tener esos papeles y los destruye en una destructora que tenía su espalda".

"Y el otro, es un audio de una conversación con Javier Arenas. Entiendo que esos audios sino los han destruido el señor que se los llevo que es el comisario Gómez Gordo debería aportarlos" ha explicado el ex tesorero del PP.

Colaboración con la justicia

Sobre la colaboración con la justicia, Luis Bárcenas ha asegurado que nunca ha habido una trama para ir en contra del PP. "Esa colaboración existió con la justicia desde el principio. Detrás de esto no hay nada delirante de acuerdos con el Fiscal del Estado para perjudicar al PP en las elecciones. Quiero poner blanco sobre negro que mi actitud va a ser mantener la línea de colaboración que comenzó en 2013. Contra el PP en ningún caso, contra las personas".

No reconocen los errores

"Perjudicar a las personas que han sido compañeros de partido durante 32 años y con relación de amistad en ningún caso. Pero hay cobardía de algunas personas que no reconocen los errores, que nos hemos financiado irregularmente. Y ahora que estamos fuera de la política, no dan la cara. La señora Cospedal y yo no nos tenemos especial simpatía. Pero eso es conocido. En una grabación a Villarejo le dice que hay que perseguir a Bárcenas y Arenas" ha relatado el ex tesorero del PP durante su declaración.

"Desde el mes de junio las cantidades eran entregadas por mí. Esas cantidades que figuran entregadas a Rajoy desde 96 o 97 hasta 2008 son absolutamente ciertas" ha remarcado Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.

La mecánica de la caja "b"

"Sí, había un presupuesto inicial que obedecía al presupuesto real. Pero como los pagos se hacía eran oficial y extraoficialmente había que hacer que coincidiese con la parte oficial" ha explicado Bárcenas en el juicio por la caja "b". "Esa decisión estaba en función de las necesidades de la empresa o persona que hacía la obra. El señor Urquijo, sin especificar si quería el dinero de una forma u otra. Lapuerta y yo decidíamos según las necesidades si se le pagaba de una forma u otra".

Luis Bárcenas ha explicado que "las cantidades las fijábamos en un primer momento y luego lo hacemos en función de la caja B. Un 25 o 30% de la obra según necesidades. A Cristóbal Páez o bien Lapuerta o yo le decíamos de cada factura cuál se iba a pagar oficialmente".