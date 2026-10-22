Juan Jesus Vivas cree que "Ceuta va a ser un eje central de la campaña" para las elecciones generales

Los problemas en Ceuta continúan, especialmente en la periferia, en barrios como Los Rosales. Denuncian la suciedad permanente, basura, ropa tendida... Migrantes durmiendo en la calle. Aumentan los problemas de convivencia sobre todo por las noches.

Los menores siguen por las calles este grupo llevaba días asentado frente a un negocio finalmente la policía les ha desalojado. Las pérdidas económicas son diarias. Piden que se actúe ya para volver a la normalidad. Además, este miércoles un apagón dejó sin luz a toda la ciudad durante una hora. Hospitales y centros médicos tuvieron que utilizar generadores. La electricidad ha empezado a regresar progresivamente a distintas zonas de la ciudad, aunque con interrupciones puntuales.

La caída del grupo electrógeno del centro ha provocado que fallen todos. El apagón duró unos 60 minutos. La ciudad perdió el suministro eléctrico en torno a la 9.30 y ha comenzado a controlarse a partir de las 10.00 horas, cuando la electricidad ha empezado a regresar progresivamente a distintas zonas, aunque con interrupciones puntuales. El gobierno local han explicado que el origen de la incidencia se encuentra en la caída del grupo electrógeno de la zona 11.El fallo de este equipo ha desencadenado la caída del resto de los grupos, lo que ha provocado que Ceuta se quedara prácticamente a cero eléctrico.

Juan Jesús Vivas ha visitado La Mesa, el programa presentado por Cristina Pardo en Antena 3 y allí ha asegurado que su ciudad todavía está lejos de volver a la normalidad. Preguntado sobre Pedro Sánchez ha asegurado que "si tiene un mandamiento que cumplir es proteger la integridad del territorio y los derechos de los ciudadanos", y ha añadido que cree "que no está a la altura de la responsabilidad".

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