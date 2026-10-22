Javier Martín, politólogo sobre la visita de Milei: "Cualquier elemento que le sirva para movilizar, es bienvenido en el PSOE"

Javier martín Merchán, doctor en Ciencias Políticas, ha analizado la visita de Javier Milei para apoyar a Vox y PP de cara a las elecciones generales, en una visita en la que se reunió tanto con Ignacio Garriga (Vox) como con Isabel Díaz Ayuso (PP).

El politólogo cree que la visita no impactará demasiado en las elecciones generales aunque en la calle ve que sí están teniendo una reacción visceral: "En las encuestas y en el voto de la gente no impactará prácticamente nada".

También ha querido responder a la pregunta de que el PSOE piensa todo lo contrario, que sí va a afectar, y Martín ha explicado la situación: "Lo que bien ha entendido el PSOE es que en una sociedad polarizada como la que tenemos, el PSOE es incapaz de atraer un flujo de votantes que ya han decido votar a la derecha, entonces solo le queda una oportunidad para poder competir a las elecciones que es movilizar a los suyos".

El politólogo detalla que los propios votantes del PSOE no se plantean cruzar hacia la derecha, pero que hay muchos que no pretenden votar y están indecisos: "Cualquier elemento que le sirva para movilizar, es bienvenido en el PSOE".

Milei puede levantar ampollas

El politólogo afirma que lo que se ha visto de cara a las elecciones: "lo que hemos visto es que ningún evento ha conseguido movilizar a la izquierda más de lo que lo ha hecho a la derecha". Destaca que Milei es una figura que puede levantar ampollas y que no genera "los consensos de un partido que une lo que está a la derecha de todo el PSOE".

Sobre la violencia que se ha visto en las calles como lo sucedido en el acto de Santiago Abascal en A Coruña, Martín no cree que la violencia se genere desde el primer momento: "Cuando una sociedad comienza a polarizarse el primer día no hay violencia en las calles pero es imposible llegar a esta violencia sin una polarización". Destaca que es importante conocer las causas porque esta violencia "no deja de ser el síntoma del problema verdadero que si amenaza al país", finaliza.

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