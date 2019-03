Joan Ridao: "Yo apoyo al movimiento 15-M aunque me llamen oportunista"

Joan Ridao, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso ha comenzado su entrevista refiriéndose a la situación de los 'indignados' en los últimos días, explicando que "a riesgo de que alguien me acuse de oportunista buena parte de las propuestas que hace el 15-M se han presentado en el Congreso por ERC, por lo que estoy de acuerdo con ellas. Ante este movimiento no se puede estar totalmente indiferente. Buena parte de lo que nos demandan deberíamos llevarlo a cabo. Yo apoyo al 15-M, no tengo miedo a que me llamen oportunista".

"Creo que lo que ocurrió hace una semana en el Parlament es un mal ejemplo pero no implica al conjunto del movimiento 15-M. Estamos viviendo un clima muy malo que tiene que ver con la crisis profunda que estamos viviendo. Nuestra obligación es escuchar y hacer todo lo posible".



Respecto a una de las peticiones del movimiento, la reforma electoral , Ridao considera que "el primer damnificado con la hipotética reforma electoral sería IU, pero un sistema más proporcional como el que se busca beneficiaría a mi partido".

Refiriéndose a la noticia de Gerard Figueras, de las Juventudes de CIU, que ha sido 'pillado' recientemente conduciendo a 165 km/h y sin puntos en el carnet, el portavoz de ERC entiende que "los políticos son como cualquier persona y pueden equivocarse, pero tienen que ser como la mujer del César. Me parece mucho peor la mentira, hace muy poco Wiener en EEUU hizo algo reprobable pero lo que hizo peor fue mentir".

Por último, Joan Ridao ha insistido en que "se está presentando a las CCAA como sanguijuelas, pero ellas gestionan el 37% de los fondos públicos. Lo que hace el Gobierno es culpabilizar a las CCAA de sus propios errores".